Qué dicen los socios de Sánchez tras su inmovilismo: "No podemos seguir pasando vergüenza cada día"

Poco ha cambiado para los socios de Pedro Sánchez después de su comparecencia de este lunes en la que descartaba un adelanto electoral, afirmando que acabará la legislatura en 2027. Rodeado por diversos casos de corrupción y acoso sexual en el seno del Partido Socialista, el presidente del Gobierno parece dispuesto a continuar con su mandato hasta agotar el plazo. Pero algo ha cambiado para algunos de los socios, visiblemente cansados de pasar "vergüenza".

"Por primera vez estamos frente a un chantaje, o para ser más suave, un dilema que tiene mala solución porque muchos de nosotros no queremos que Santiago Abascal sea vicepresidente, pero tampoco queremos seguir pasando vergüenza cada día", ha sentenciado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha pedido una reunión "a la cara" con Sánchez para preguntarle "qué piensa hacer para regenerar su partido y su Gobierno".

Según ha apuntado el diputado republicano, las tramas que rodean al PSOE y por consecuencia también al líder del Ejecutivo "se multiplican" cada vez más. Que "deje de dar pena porque no cuela", ha sentenciado. "Las izquierdas no se pueden sostener en el 'y tú más' porque eso es un 'yo también'".

Malestar en PNV

El descontento generado tras las últimas informaciones que desvelan varios casos de presunto acoso sexual a mujeres, además de los casos de corrupción que han llevado a la cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, está calando en más de un partido.

A ERC se suma el PNV, que ha sido tajante en su valoración tras la comparecencia que Sánchez realizó este lunes. "Pasa de puntillas por la situación que se está viviendo en su partido, prácticamente como si no sucediera nada y utilizando como argumentos frente a PP y Vox el 'y tú más'", dijo la secretaria Ejecutiva del partido, Maitane Ipiñazar. "Estamos como al inicio de la comparecencia".

Un Gobierno que "no tiene futuro"

Para Podemos la cosa no está muy diferente. La eurodiputada y secretaria política del partido, Irene Montero, ha sentenciado que el Gobierno de Sánchez "no tiene futuro". Así se pronunció tras el balance que hizo el presidente este lunes, donde anunció medidas como la creación de un abono transporte que sirva a nivel nacional.

"Ahora se ve a quién había que sacar del Gobierno, que no era el feminismo, sino a los corruptos y los puteros", ha dicho. La exministra de Igualdad ha acusado al presidente del Ejecutivo de "presumir de ser el más feminista", pero "querer solo aparentar feminismo es una alfombra roja a la extrema derecha".

El malestar en las filas moradas es evidente, especialmente porque consideran que Sánchez está echando a la izquierda en brazos de la derecha y ultraderecha española. "Sánchez hace balance del año y habla de acoso sexual y corrupción. Calla sobre la vivienda y el rearme. Es hora de que la izquierda se abra paso porque Sánchez nos está echando en brazos del PP y Vox. No podemos permitirlo", ha sentenciado la presidenta del partido, Ione Belarra.