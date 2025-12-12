La explicación de la macrooperación de la UCO que asfixia al Gobierno: así se entrelazan los escándalos que sitúan a Santos Cerdán en el centro

Cada vez se antoja más complicado seguir el recorrido de todos los escándalos que rodean al Gobierno y al PSOE, más especialmente después de la sucesión de detenciones que se han producido en las últimas 48 horas, con Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso en los calabozos y casi una veintena de registros en empresas vinculadas a una persona sobre la que todo pivota: Santos Cerdán.

La Audiencia Nacional mantiene en secreto de sumario una investigación que salpica ya a varios nombres cercanos a un PSOE que trata, a la vez, de hacer frente a los diferentes casos de presunto acoso sexual que están señalando a varios cargos importantes del partido.

El foco se encuentra en estos momentos en la detención del empresario Antxón Alonso cuyo nombre ya había salido a la palestra como socio y amigo de Santos Cerdán, en torno al que pivotaría toda esta trama de presunta corrupción que investiga la UCO.

Ambos son los propietarios de Servinabar, la empresa constructora que recibía adjudicaciones de obra pública. La UCO señala, también, que Cerdán cobraba comisiones gracias a su participación en UTEs con compañías como Acciona.

Sobre esto, orbitan también los nombres de los otros dos detenidos en las últimas horas: Leire Díez y Vicente Fernández.

La conocida como fontanera del PSOE era una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán y se encargaba de las cloacas de la operación, es decir, a elaborar informes y a, presuntamente, amedrentar a jueces, fiscales, policías y guardias civiles. También pasó por empresas públicas como ENUSA o Correos.

El tercer nombre en cuestión es el de Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Española de Participación Industrial (SEPI) y persona de confianza de Santos Cerdán.

Fernández fue también mano derecha de María Jesús Montero, hasta el punto que la ministra de Hacienda se lo trajo de la Junta de Andalucía para presidir la SEPI cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa.

Según se ha conocido en las últimas horas, Fernández comenzó a trabajar para Servinabar tras su salida de la SEPI por culpa de una causa judicial. Ahora, Montero asegura que no tenía "ni idea de lo que estaba haciendo este señor" y que no ha tenido ningún contacto con él desde que salió de la SEPI en 2019.

Además, según la UCO, entre Alonso, Díez y Fernández, habrían montado una organización destinada a solicitar comisiones a empresas del IBEX 35 y compañías públicas diciéndoles que existían supuestas amenazas contra ellas y que, para evitar riesgos, debían pagar una comisión aprovechando su influencia y contactos en el Gobierno.

Toda la investigación gira, de momento, en torno a Santos Cerdán, ex secretario de Organización de Sánchez, aunque son ya varios los nombres que aparecen y los nervios crecen dentro de un PSOE muy tocado ante la posibilidad de que sigan apareciendo más implicados y produciéndose detenciones.