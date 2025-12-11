El bar de Vicente Fernández en Sevilla que investiga la UCO: sospechan que lo utilizó para 'lavar' el dinero de la trama

La Bola es un bar de desayunos y menús del día situado en la calle Marie Curie, en el entorno del parque tecnológico de la Cartuja, Sevilla, con unas 40 mesas en terraza y una clientela fundamentalmente de trabajadores de las empresas de la zona. Se trata de un local abierto desde 2015, de perfil modesto, que ofrece desayunos y menús por menos de 15 euros y que ha cambiado de manos varias veces hasta la llegada de Fernández.​

Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la sociedad La Bola Innovación SL —propietaria del establecimiento— facturó en 2023 unos 386.996 euros, primer ejercicio completo con Fernández como administrador único. Los empleados consultados sostienen que no conocen personalmente al dueño y se desmarcan de cualquier vínculo con la investigación, insistiendo en que se limitan a su trabajo y que nunca habían detectado nada anómalo en el funcionamiento diario del negocio.​

La investigación de la UCO y la Audiencia Nacional

La UCO registró el bar La Bola en el marco de una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en una causa bajo secreto que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos. Las diligencias se centran en posibles delitos de fraude, malversación, tráfico de influencias, prevaricación y otros ilícitos económicos derivados de adjudicaciones de obras y servicios a empresas vinculadas al entorno de Santos Cerdán, Koldo García y otros operadores del PSOE.​

Dentro de esa línea de investigación, los agentes analizan si los ingresos declarados por La Bola Innovación SL responden exclusivamente a la actividad hostelera o si una parte de los fondos correspondería, en realidad, a dinero procedente de comisiones irregulares canalizadas a través del bar. La Guardia Civil ha practicado registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza, focalizados en empresas sospechosas de haber participado en el circuito económico de la trama investigada.​

Trayectoria de Fernández y vínculo con Servinabar

Tras su salida de la SEPI, precipitada por su imputación en el caso de la mina de Aznalcóllar, Vicente Fernández fue fichado como asesor por Servinabar 2000 SL, donde llegó a percibir más de 200.000 euros en retribuciones, según diversas investigaciones periodísticas.

La Audiencia de Sevilla lo absolvió recientemente en la causa de Aznalcóllar, criticando la falta de fundamento de las acusaciones y el perjuicio causado, lo que había permitido a Fernández presentarse como exonerado en esa pieza judicial.​

Entre 2021 y 2023, Fernández compatibilizó su relación profesional con Servinabar con la toma de control de La Bola, al convertirse en administrador único de la sociedad propietaria del bar en 2023, año en el que el local registró un notable repunte de facturación y de indicadores de rentabilidad, incluyendo fuertes aumentos del EBIT y del resultado neto. Es precisamente esta rápida mejora de los números del negocio lo que ha llevado a la UCO a poner el foco en el bar como posible instrumento para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.​

Evolución económica del bar y principales sospechas

Las últimas cuentas de La Bola Innovación SL reflejan que, bajo la gestión de Fernández, la cifra de negocios creció alrededor de un 29% entre 2022 y 2023, mientras que la rentabilidad operativa y el resultado neto avanzaron muy por encima de ese ritmo, con incrementos que las fuentes consultadas sitúan en torno al 58% en EBIT y cerca del 67% en beneficio neto.

Otros informes apuntan a que el flujo de caja libre pasó de cifras negativas a superar los 50.000 euros en el último ejercicio disponible, lo que supone un salto de varios cientos de puntos porcentuales en un solo año.​

Los investigadores tratan de determinar si esos márgenes son coherentes con un bar de perfil medio, con una oferta basada en desayunos y menús para trabajadores de oficinas, o responden, al menos en parte, a la inyección de dinero procedente de adjudicaciones amañadas y comisiones ilegales cobradas por la trama que se atribuye al entorno de Santos Cerdán, Koldo García y otros cargos socialistas.

La causa sigue bajo secreto de sumario y, por el momento, ni Fernández ni el resto de detenidos han sido condenados, por lo que mantienen su presunción de inocencia a la espera de la evolución de la instrucción judicial.​

Detención de Vicente Fernández y otros implicados

Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre 2018 y 2019 y antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía en gobiernos del PSOE, fue detenido en esta operación junto a la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la "fontanera" del partido, y el empresario navarro Antxon Alonso, dueño de Servinabar.

A los dos primeros se les atribuyen, de momento, presuntos delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación en relación con contratos bajo sospecha, en un procedimiento que se tramita de forma independiente al llamado "caso Koldo", aunque con conexiones personales y empresariales.​

Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán y vinculado también a Koldo García a través de una sociedad común, figura como tercer detenido en la trama y está igualmente investigado por presunta organización criminal y posibles irregularidades en adjudicaciones de obras públicas, entre ellas contratos vinculados al desdoblamiento del túnel de Velate.

Los investigadores sitúan a Servinabar 2000 SL, controlada por Alonso, como una de las empresas clave que habría canalizado comisiones y negocios bajo sospecha en el entorno del PSOE.​