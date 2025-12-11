María Jesús Montero se desmarca de Vicente Fernández: "No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor"

El nombre de María Jesús Montero es uno de los que más está sonando en las últimas horas después de que la Guardia Civil detuviera este miércoles a Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la que llegó de la mano de la hoy vicepresidenta primera del Gobierno.

Precisamente la propia Montero se ha pronunciado este jueves en los pasillos del Congreso de los Diputados sobre la detención de Fernández, y se ha desmarcado de éste asegurando que "no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor, lo he conocido por los medios de comunicación".

Montero ha recordado que el nombre de Fernández ya salió a la palestra a raíz de Servinabar, pero que no sabe nada de él desde que salió de la SEPI en octubre de 2019.

"No tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Estuvo escasamente un año y pico en SEPI, hace más de seis años (…) No he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos", ha asegurado la ministra de Hacienda.

La número 2 de Pedro Sánchez en el Gobierno también ha mostrado su sorpresa por estas detenciones y comportamientos de personas cercanas a la dirección del partido que se están conociendo en las últimas horas y que han desatado toda una crisis interna dentro del PSOE.

"Somos los primeros sorprendidos y a los que más nos duelen comportamientos de personas que hayan estado cercanas o en nuestro entorno que hayan estado absolutamente al margen de cualquier legalidad o código ético", ha explicado una Montero que también ha mostrado su confianza en la investigación afirmando que colaborarán con ella.

"Que la investigación llegue hasta donde tenga que llegar y que respondan ante la justicia todos aquellos que presuntamente hayan cometido algún tipo de delito o estén implicados en algún tipo de trama", ha dicho.