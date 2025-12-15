Sumar no responde a la negativa de Sánchez de remodelar el Gobierno: "La pregunta la tiene que responder el PSOE"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha dicho que la comparecencia de este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido "insuficiente" y le ha avisado de que "el inmovilismo no es una opción", al tiempo que ha insistido en pedir "un cambio en profundidad" en el Ejecutivo.

En una rueda de prensa tras la comparecencia de Sánchez, Urtasun ha reconocido que están en un momento "muy grave" de la legislatura por los casos de presunta corrupción que afectan a sus socios de Gobierno del PSOE y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas. Pero, en su opinión, la comparecencia de Sánchez de este lunes ha sido "insuficiente".

"No ha dado una respuesta a esta pregunta que nosotros hemos lanzado y que está todo el mundo esperando en la calle, que es ¿qué se va a hacer a partir de ahora para relanzar la legislatura?", ha señalado.

Sumar exige un giro al Gobierno

Urtasun ha avisado a Sánchez de que "el inmovilismo no es una opción" y le ha instado de nuevo a "relanzar el Gobierno" con una remodelación, así como a afrontar "cuestiones pendientes e importantes como la vivienda", ya que la voluntad de Sumar, ha asegurado, es acabar la legislatura. En ningún momento Urtasun ha deslizado la posibilidad de que Sumar abandone el Ejecutivo de coalición.

Ante las preguntas formuladas sobre esta cuestión, ha puesto continuamente la pelota sobre el tejado del PSOE, al insistir en su petición de cambios en el Gobierno, pese a que el propio Sánchez lo ha descartado por completo en su comparecencia. "La pregunta la tiene que responder el PSOE".

Al respecto, Urtasun ha dicho que no han señalado a nadie ni le van a decir a Sánchez qué ministros o ministras tiene que reemplazar, ya que es "potestad" del presidente, pero ha subrayado que poner en marcha un nuevo equipo es "imprescindible" para "relanzar el Gobierno". "Es evidente que esta crisis ya no es una crisis del PSOE, es una crisis que también está afectando de alguna manera al conjunto del Gobierno", ha añadido.

Por otro lado, no ha querido desvelar si la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha hablado con Sánchez en los últimos días, y se ha limitado a decir que en Sumar hablan "constantemente" con su socio de coalición del PSOE.

Por su parte, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo Sumar, ha dicho este lunes a su llegada a la comisión de investigación de la dana que el Gobierno de coalición "renta" a los españoles, como dice Sánchez, pero también que "todo no vale" y que el presidente "tiene que ser muy consciente de que la paciencia se termina" y no solamente a los socios, sino a su propio electorado.