Latorre, sobre el anuncio de Sánchez: "¿Cómo íbamos a entretenernos con el abono transporte? Si España es el Dragon Kahn"

Asediado por los escándalos de corrupción, Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar una desconexión total con la realidad. En su balance del año ha vuelto a hacer como si nada estuviera pasando y el momento más delirante de su comparecencia ha sido cuando se queja de una forma cómica de que no todos los periodistas fingieran como él que aquí no pasa nada.

Se queja el presidente de que los periodistas no titulan como él quisiera e informen de eventos consuetudinarios como el abono transporte. No si el problema es que la democracia española es de todo menos aburrida, cómo va a competir el abono transporte con Zapatero haciendo senderismo con un empresario que 72 horas después de termina detenido en la operación Plus Ultra. Si es que el problema es ese, que España se ha convertido en un parque de atracciones de la corrupción.

Dos secretarios de organización que han pisado la cárcel, un expresidente de la SEPI en el calabozo, un candidato electoral socialista procesado, el hermano del presidente procesado y su mujer pentaimputada. Está la trama SEPI, la trama hidrocarburos, la trama de las mascarillas, Air Europa, Plus Ultra y a saber qué ocurrirá mañana. ¿Cómo íbamos a entretenernos con el abono transporte? Si España es el Dragon Kahn.

Claro que el único que finge no sentir vértigo es Pedro Sánchez, que termina la comparecencia y se vuelve a meter en el búnker. ¿El resto? Los socios están quedando como unos monigotes, porque hoy se les ha vuelto a informar de que este ejecutivo puede prescindir por completo del legislativo, porque ya no tiene un programa de Gobierno sino una estrategia de defensa.

Hasta la prensa que ha justificado todos los desmanes, contradicciones y que ha tachado de golpismo a quienes investigaban la corrupción están mostrando evidentes señales del temor a que la ola de putrefacción se los lleve por delante. En esto se parece a los socios y como les ocurre quizás ya vayan tarde para hacer una expiación exprés de sus pecados de su acción y omisión de este mandato.

Desde Vitoria para el mundo, porque la Brújula cumple hoy con un rito radiofónico anual, como es hacer un programa desde el Museo Memorial de la Víctimas de Vitoria. Un sanísimo ejercicio de memoria, ahora que parece que la democracia española está aquejada de una particular demencia, por la que conserva vívidos los recuerdos remotos y olvida dramáticamente los recientes.

Más escándalos que señalan al PSOE

Ni va a convocar elecciones ni va a atender a las demandas de sus socios de una remodelación del gobierno ni va a presentar una moción de confianza. La solución de Pedro Sánchez para este momento desquiciado de su mandato es informar por la vía de los hechos de que efectivamente puede gobernar sin el concurso del Parlamento, reunirse con el expresidiario Oriol Junqueras para que parezca que hay una salida para su mandato y prometer un bono bus nacional, para ver si así la gente se conforma con el subsidio y se olvida del escándalo.

El problema es que el escándalo se renueva cada día y ahora les contamos lo de la excusión de senderismo de Zapatero. Antes en la comparecencia le han preguntado a Pedro Sánchez si no se considera responsable de que piezas tan fundamentales, de su estricta confianza, como dos secretarios de Organización o un expresidente de la SEPI se encuentren o en la cárcel o a un paso de la cárcel. No parece, porque él insiste en que en el fondo José Luis Ábalos es un desconocido para él. Al fin y al cabo sólo es el hombre más importante de su vida política.

Pero es que además el partido está abierto en canal por las denuncias de acoso sexual contra algunos de sus cargos. De este me too que se ha desatado en su seno y que ha demostrado dos cosas: una es la protección, tan eclesiástica, de otro hombre de confianza de Pedro Sánchez, como es Paco Salazar, la otra es que hay una evidente guerra interna en ciernes, con algunas escaramuzas iniciales, que irán a peor, porque como es natural hay quien ha llegado a la conclusión de que esto se lo lleva a todos por delante. Y eso que todavía no ha llegado la noche electoral de Extremadura o la de Aragón.

¿Y los socios? Sigue atrapados en su contradicción, dilapidando cualquier crédito que pudiera quedarles, porque el problema del ultimatum es que si te ignoran quedas completamente desautorizado. Es el caso de Yolanda Díaz, que salió muy ufana la semana pasada a exigir una serie de medidas: como una remodelación del Gobierno, una auditoria de la SEPI… a todas les ha dicho hoy que no y hoy su portavoz esquiva como Mayweather cada pregunta referida a su permanencia en el Gobierno. Al menos ha tenido el rubor de que sea Ernest Urtasun el que saliera a esquivar preguntas

Así que hoy los socios se desgañitan para que sus amenazas resulten creíbles cuando sólo suenan ridículas. Ahora Sánchez pretende retormar el aliento manteniendo la primera reunión cara a cara con el expresidiario Oriol Junqueras. Y Gabriel Rufián acata, que se está ganando a pulso el apelativo de ‘El Yolando del Besós’

En Podemos son algo más explícitos.

Y para colmo, lo de Zapatero. Esta mañana amanecía El Debate con este titular: Zapatero se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía. La información incluía una fotografía.

Leo la información de El Debate: La cita clandestina tuvo lugar el pasado 8 de diciembre a primera hora de la mañana. Martínez salió de su domicilio, un ático situado en el barrio de Salamanca de Madrid, a las 8:26 horas con una bolsa con documentos. Se subió a su vehículo, un Mini Cooper de color verde, y puso rumbo a El Pardo (Madrid). A las 8:47 horas, el empresario detenido estacionó el coche y se dirigió a un descampado sin cobertura telefónica, el punto de encuentro con el expresidente.

Un encuentro en un lugar sin cobertura y retratado por la UDEF con una persona que en camino de acceso restringido y vigilado por el que no está permitido transitar libremente. Accedieron a la zona a las 9:01 horas, tras la apertura de una cancela por parte de un empleado de Patrimonio Nacional.

Desde el Partido Popular le piden explicaciones por estas rutas de senderismo