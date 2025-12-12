Latorre, sobre los abusos sexuales del PSOE: "El Partido Socialista sigue abierto en canal, no tanto por las denuncias como por la gestión"

Ha provocado una cierta hilaridad el enésimo estallido de Yolanda Díaz. No porque no haya acertado el diagnóstico, esto es insoportable, sino porque debe de ser la cuarto o quinta vez que amenaza con coger la puerta… y quedarse. No hay que olvidar que se hace tan solo unos días proclamó que no iba a ceder ni un milímetro del Sáhara a Marruecos. Ella, la vicepresidenta del Gobierno que hizo la cesión histórica con un viraje de la posición de España.

Hoy Yolanda Díaz ha estado con Ferreras en Al Rojo Vivo de La Sexta y como cree que esto no se aguanta más, ha pedido una auditoria urgente de la SEPI, y una remodelación profunda del Gobierno; entendemos que de la parte socialista.

En la Moncloa responde que no se esperan cambios. Pero esto es natural, porque una crisis de Gobierno, no se anuncia. Aunque se producirá, quizás ahora un poco más tarde de lo que esperaba Sánchez, por eso de no darle satisfacción a Díaz. No es desde luego una salida, porque quizás el Gobierno no tenga salida, pero es la única forma de recuperar algo el aliento. Y por otro lado, es que Pilar Alegría debe preparase para las elecciones en Aragón que están previstas para febrero.

Nuevas informaciones de la UCO

Hoy es otro de esos días donde la putrefacción levanta un hedor difícilmente soportable, porque la UCO continúa con su incansable labor investigadora después de haber detenido al presidente de la SEPI.

Hoy la Guardia Civil ha entrado en Correos. Cuando les hablamos de la gravedad de que sea nada menos que la SEPI la que está bajo sospecha por haber podido auspiciar a una organización criminal… nos referíamos a esto. Es una entidad que gestiona más de 10mil millones de activos del Estado y entre las empresas públicas más destacadas del Estado se encuentra Correos.

Es la tercera o cuarta compañía pública y a pesar de la ruinosa gestión de los amigos del presidente, sigue teniendo una relevancia estratégica.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este viernes en la sede de Correos y varias direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica en busca de documentación sobre varios expedientes de contratación pública.

Como es tal la urdimbre de tramas que se entrecruzan y se confunden entre sí, conviene recordar que estos requerimientos de información se enmarcan en la operación que está desarrollando la Audiencia Nacional con la Fiscalía Anticorrupción sobre los presuntos amaños de contratos públicos en varias empresas estratégicas del Estado.

Es el procedimiento que ha dado con el expresidente de la SEPI, ahora conocido como este señor, en un calabozo de la Guardia Civil. A la relación que le une con el detenido Vicente Fernández, ahora conocido como este señor, se ha referido hoy María Jesús Montero, la vicepresidenta de Hacienda.

Hombre, vamos a ver, cuando el implicado es su jefe de gabinete se suele simplificar diciendo "su mano derecha" y lo mismo cuando detienen al presidente de la SEPI que ella nombró, mantuvo y defendió aún cuando estaba imputado. Pero si lo prefiere diremos que son sus hombres de confianza porque entiendo que algo de confianza hay que tener en una persona para poner en manos una entidad que gestiona activos milmillonarios del Estado.

Nuevos casos de abusos sexuales del PSOE

El Partido Socialista sigue abierto en canal, no tanto por las denuncias de acoso sexual como de la gestión que ha hecho de un caso muy particular que es el de Paco Salazar, al que se le ha procurado una protección que aún hoy la secretaria de Organización del PSOE no sabe cómo explicar.

Ha sido la primera rueda de prensa de Rebeca Torró desde que llegó al cargo. Desde julio, desde que fue nombrada no se había sometido a las preguntas de la prensa y la verdad es que se nota un cierto entumecimiento.

4 meses estuvieron sin hablar con las denunciantes y mientras se le estuvo buscando un sustento a Salazar contactando

En cualquier caso se ha desatado en el PSOE un remedo de MeToo que no parece cesar, porque arrecian denuncias en federeciones contra cargos socialistas e incluso se abren expedientes allí donde no hay denuncia como en el caso de Javier Izquierdo.

Lo cierto es el PSOE está entrando en una deriva muy delicada, porque por ejemplo hoy se le pide al secretario general del PSdG Besteiro responsabilidades por las denuncias contra José Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo. Pero es difícil cómo podía haber actuado sin violentar las garantías que tiene cualquier persona ante alguien que señala su comportamiento.

Lo que diferencia el caso de Salazar son tres cosas: que las denunciantes dejan la Moncloa, que su denuncia duerme 4 meses sin que nadie hable con ella, que luego se produce una más que sospechosa ofuscación tecnológica que hace que las denuncia sean inaccesibles y que a Salazar se le busca una buena alternativa gracias a los contactos del PSOE.

Es decir, que hay un trato deferente. Pero en el resto de casos también conviene recordar que cualquier persona tiene derecho a un proceso reglado y a que se respete su presunción de inocencia.

En cualquier caso, hoy el PSOE es un polvorín, más por los casos de abuso sexual que por la presunta corrupción y ya se han empezado a expresar hombres relevantes del partido como el presidente asturiano Adrián Barbón

En cuanto a la oposición, Alberto Núñez Feijóo presiona a los socios del Gobierno reclama un pleno extraordinario "sobre la corrupción sistémica del Gobierno" y apela a los socios de Sánchez: "Es mejor parar ya esta sangría de delincuencia"