Latorre, sobre las detenciones de Leire Díez y Vicente Fernández: "La fontanera y el expresidente de la SEPI están en los calabozos"

Ha sido la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil a cuyo jefe quería ver muerto, la que ha detenido hoy a Leire Díez. Y es la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo fiscal jefe también quería ver muerto la que tutela la operación.

Se sabe poco de la detención de la fontanera y hay demasiados aspectos llamativos: lo principal es que ha sido detenida en un procedimiento relacionado con contratación pública, que impulsa el Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Porque ella ya está siendo investigada en otra causa por cohecho y tráfico de influencias en el Juzgado Número 9 de Madrid. ¿Pero qué hace Leire Díez metida en un procedimiento sobre contratación público?

Pero aún más interesante es la persona que le ha acompañado al calabozo porque junto a ella ha sido detenido el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. La SEPI es la empresa es la empresa pública que gestiona las acciones y participaciones que tiene el Estado en distintas compañías.

Entre ellas aquellas en las que fue colocada Leire Díez, como Correos o ENUSA… La del Uranio. Cuando ella estaba en ENUSA, Vicente Fernández estaba en la SEPI.

Que detengan a un expresidente de la SEPI es un escándalo sin paliativos. Vicente Fernández lo fue de 2018 a 2021, qué gran época para la historia del socialismo español. Vamos conociendo hasta qué punto. Pero es que además ¿Quién es Vicente Fernández y por qué hoy María Jesús Montero debiera estar preocupadísima?

Se trata de un hombre que le merece tanta confianza a María Jesús Montero que le guardó el sitio en la SEPI cuando fue imputado por lo de Aznalcóllar. Fue un gesto político absolutamente desconcertante, pero ahora esperen porque para terminar de ensuciarlo todo aparece de repente Servinabar. Sí, la de Santos Cerdán. El Aleph navarro.

Servinabar, la compañía vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que se adjudicó los grandes proyectos de obra pública del Gobierno socialista de Navarra, tuvo en plantilla a Vicente Fernández, expresidente de la empresa pública SEPI. Servinabar le dio un sueldo cuando perdió el suyo en la SEPI.

Leire Díez y Vicente Fernández. La fontanera y el expresidente de la SEPI están en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos

Las reacciones del jefe del Ejecutivo ante los escándalos

Todo son escándalos, todos son problemas, solo se habla de calabozos, detenciones, denuncias, causas, procedimientos, imputaciones y confesiones. Es lo que ocurre en los momentos crepusculares, cuando un proyecto languidece sin remedio. Hoy desde luego la sensación que ha dado Pedro Sánchez en el Congreso ha sido terminal.

Que se pusiera a recitar las estadísticas oficiales del acoso laboral como si fuera un opositor cantando los temas cuando le han preguntado por las denuncias de acoso sexual de su hombre de confianza es algo que ha debido provocar una disonancia enloquecedora en el ciudadano.

Era evidente que hoy sería cuestionado por el encubrimiento de otro de sus hombres de confianza, Paco Salazar, al que cuando lo denunciaron dos mujeres por acoso sexual lo protegieron hasta el punto de que ellas salieron de la Moncloa y él fue promocionado. Y cuando el escándalo ya fue inocultable, se le quiso procurar un negocio de consultoría gracias al poder socialista en federaciones y autonomías.

Hoy Alberto Núñez Feijóo le ha cuestionado por ello y Sánchez ha demostrado tal desconexión con la realidad, que no sólo ha vuelto a eludir mencionar el nombre de Paco Salazar sino que ha tratado el tema como si en lugar de un escándalo de acoso sexual en la Moncloa fuera un contencioso de acoso laboral en una PYME cualquiera

Miren, una máxima indiscutible, empírica, probada por la experiencia. Cuando alguien dice que algo es sistémico o estructural es porque quiere eludir su responsabilidad sobre lo ocurrido. Fíjense, acudan a la memoria, a la experiencia reciente, googleen estructural, cuando alguien dice: "esto es estructural"es porque quiere eludir su responsabilidad.

Una precisión: todo hombre, sea cual sea la naturaleza de los delitos de los que se les acusan, estos hombres tiene derecho a la presunción de inocencia y a un proceso reglado con todas las garantías. Quizás sea esto algo que merece la pena ser recordado.

Aquí el problema político es otro y es por qué cuando el denunciado es un hombre de confianza de Pedro Sánchez se le protege y se le procura incluso un buen negocio de consultoría gracias al poder socialista. Hablamos del caso de Paco Salazar, al que Pedro Sánchez nombró, mantuvo y promocionó y al que hoy después de conocerse las denuncias contra él aún ni siquiera ha mentado.

Y ahora los casos de aquellos que como no son Paco Salazar no cuentan con el manto de protección del poder presidencial. El PSOE suspende cautelarmente de militancia a José Tomé y le exige el acta de diputado autonómico y le pide que deje la alcaldía de Monforte de Lemos, que es un municipio muy relevante. Lo que dice José Tomé es que él es inocente y que las denuncias de acoso sexual que se han presentado contra él son parte de una operación política para derribarlo.

La suspesión de la militancia de otros políticos del PSOE y PP

Y otro alcalde, en Algeciras, esta vez del Partido Popular está en similares problemas. El alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, acaba de anunciar que suspende, temporalmente, la militancia en el partido del que es presidente local, con el objetivo de defender su honor.

Una decisión que llega tras la interposición de una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por parte del PSOE en el que le acusa de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, otros de índole sexual y tráfico de influencias.