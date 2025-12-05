Latorre, sobre el comunicado del PSOE por el caso Salazar: "Solo lamentan no haber estado a la altura, ni una palabra de la Fiscalía"

Ni una palabra de la Fiscalía en el comunicado que el PSOE ha enviado por el caso Salazar. Esa es la noticia, que no atiende a las demandas de las federaciones y de los cargos socialistas que le reclaman que saquen el caso de la nevera burocrática y ponga al hombre de confianza de Pedro Sánchez en manos de la Justicia ordinaria.

Todo lo que dice el comunicado es sabido así que sólo vale como acto de contrición y quizás también para consumir un ciclo de noticias sin que se insiste en la necesidad de llevar las denuncias de acoso que pesan contra Paco Salazar a la Fiscalía.

Lo que el PSOE dice es que: "Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. Nos duele que haya sucedido".

La dirección del partido admite ahora públicamente que la comunicación con las dos mujeres que de forma anónima acusaron al político sevillano de actitudes machistas "no ha estado a la altura" y que "precisa ser mejorada". Asimismo, apunta a que los comportamientos que se le atribuyen son "repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores" de la formación en la que ha estado militando hasta que se dio de baja la semana pasada.

A este escrito le ha puesto voz la secretaria de Igualdad Pilar Bernabé, que advierte como el clamor por el encubrimiento de Salazar crece por toda la geografía del partido socialista

Que el PSOE había desatendido a las víctimas era ya un clamor y como tal se expresó en la reunión telemática con las airadas federaciones. Paco Salazar no sólo no dejó de ocupar sus puestos de responsabilidad sino que alcanzó nuevas cotas de poder en el Gobierno y el Partido. Si no hubiera sido por el escándalo, en el pasado Congreso hubiera sido nombrado como el secretario de Organización en la sombra.

4 meses sin hablar con la víctimas de Salazar, 6 meses sin atender a las denuncias de la militante de Torremolinos. Y en ambos casos con todo paralizado para que se pronuncie una comisión antiacoso que más bien parece diseñada para demorar cualquier decisión.

Hoy ABC cuenta que María Jesús Montero se ha encontrado al fin con la víctima de Torremolinos. Así lo cuenta: "En la cafetería del hotel NH, tras la barra, lejos de las cristaleras exteriores y los ventanales, tapadas por la columna central, pero no ocultas de las miradas de periodistas que compraban un botellín de agua a 4,10 euros o de militantes que tomaban un café en ese momento a cuatro euros. Allí, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, se vio unos momentos con la denunciante por acoso sexual al secretario general de los socialistas de Torremolinos".

6 meses ignorándola y en cuanto la Fiscalía abrió diligencias, María Jesús Montero, ni más ni menos, ha ido a su encuentro.

Lo que ahora le piden las federaciones a los dirigentes de Ferraz es que acudan a la Fiscalía, saquen a Paco Salazar de la nevera burocrática y lo pongan en manos de la Justicia ordinaria. De eso no habla el comunicado que parece más bien una artefacto diseñado para consumir un ciclo de noticias. Pides perdón, haces una leve contrición y así ya se puede cubrir la información del caso y ya el lunes a ver si nadie se acuerda de la Fiscalía…

Hoy los representantes socialistas se han enfrentado a las preguntas de sus adversarios políticos. Entre ellos Félix Bolaños. El PP ha aprovechado una comparecencia de Bolaños en la comisión de Investigación sobre la gestión del Presidente del CIS para preguntarle por ello al ministro

Nuevas informaciones sobre la gestión de la dana

Hoy se han conocido los mensajes que se intercambiaron los dirigentes de la Generalitat Valenciana durante las horas críticas de la Dana y se han conocido por el acta notarial presentada por la principal investigada en la causa, la consejera Salomé Pradas, en el juzgado de Catarroja.

Produce desolación comprobar de qué manera la política entorpeció la gestión mientras la gente moría. Lo de verdad desolador es ir comprobando cómo cuestiones políticas que hoy se nos antojan ridículas y que debieron parecerlo ya el mismo día de la Dana, demoraron una respuesta. Como la revisión de que el mensaje estaba escrito en correcto valenciano.

Sabemos también que cuando Mazón estaba ilocalizable, Salomé Pradas sí pudo hablar con el hombre que sabía donde estaba el president, que era su jefe de gabinete. José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, que estuvo en contacto con la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, cuando el presidente estaba ilocalizable, pidió a la exconsellera que se tranquilizara y que "ni se le ocurriera" pedir el confinamiento de toda la provincia, sino que "zonificara" la emergencia porque "confinar toda la provincia es una barbaridad", pese a que Pradas le dijo que había muy pocas zonas de la provincia donde no hubiera riesgo.

Le han preguntado al nuevo presidente Juanma Pérez Llorca por este acta notarial.