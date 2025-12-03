Latorre, sobre la negativa de Junts a Sánchez: "El patético peregrinaje del presidente por medios catalanes solo proclama su debilidad"

Dos noticias en la portada de este informativo que ahora enseguida les ampliamos. La primera tiene que ver con la crisis por la fiebre porcina. Se siguen recogiendo cadáveres de animales salvajes en la zona de Colseroll en Barcelona. Hoy los agentes rurales de la Generalitat han hallado medio centenar de jabalíes muertos que ahora serán analizados para determinar si estaban infectados.

El trasiego de jabalíes muertos en los laboratorios veterinarios indican que en la fauna salvaje, al menos, la enfermedad está más extendida de lo que aún han podido confirmar las autoridades. Los Bomberos se incorporan al operativo de los Agents Rurals y la UME para las labores de desinfección de los caminos de Cerdanyola y Sant Cugat.

La segunda, la Comunidad de Madrid ha convocado de urgencia a la cúpula directiva del Hospital de Torrejón después de que El País publicara un audio tomado en secreto del Consejero Delegado del grupo sanitario Ribera que es quien gestiona el centro. En ese audio, Pablo Gallart, que así se llama, se dirige a una veintena de mando del grupo y del hospital el pasado 25 de septiembre.

Lo que les está diciendo es que alarguen las listas de espera para aumentar los beneficios de la compañía. Es decir, que releguen el criterio médico y apliquen un tramposo criterio de rentabilidad. Para aumentar el EBITDA. Como si en lugar de paciente tuvieran clientes.

Este es un hospital público de gestión privada y dice la Comunidad de Madrid que no ha detectado ningún incumplimiento. Claro, es verdad que los médicos pueden haber hecho prevalecer el criterio profesional pero eso no quita para que una orden como esa no fuera dictada. Por el momento no ha habido consecuencias.

La negativa de Junts a Sánchez

La verdad es que Miriam Nogueras parece que disfruta con esto

El patético peregrinaje de Pedro Sánchez por medios catalanes para mendigar el apoyo de Junts solo habrá servido para proclamar su debilidad. Y hasta esto es inútil, porque era algo evidente para cualquiera que sepa contar con los dedos y aplicar una mínima lógica.

Y una vez más casi el único dentro del PSOE que se atreve a decirlo es también el único presidente autonómico con mayoría absoluta, que es Emiliano García Page

Porque ni siquiera si Junts abandonara su posición de bloqueo la legislatura sería viable. Nunca fue cierto aquel somos más con el que Sánchez fingió que había ganado las elecciones. De hecho su sumisión a Junts solo revela que sus alertas antifascistas son de un cinismo exquisito.

Porque él está perfectamente dispuesto a ceder lo que sea necesario, e incluso lo que sea innecesario, a un partido cuya agenda en inmigración compite con la Alianza Catala de Silvia Orriols.

Pero eso no quiere decir que el resto de sus socios vayan a tragar con ello.

El plan de seguridad de Feijóo y su señalamiento al PSOE

De hecho el plan que hoy ha presentado Alberto Núñez Feijóo tiene una mayoría más sólida para su plan contra la inseguridad en el actual Congreso que cualquier iniciativa del actual gobierno.

Es que ha presentado Feijóo un decálogo de medidas para frenar la inseguridad. Entre las medidas propuestas el "agravamiento y cumplimiento efectivo de las penas y la extensión de la prisión permanente revisable para depredadores sexuales y violadores reincidentes».

Una ley multirreindencia para acabar con los profesionales del delito. Un agravamiento de las sanciones por uso de arma blanca o una ley contra la okupación. Seguro que cada una de estas medidas cuenta con más apoyos que las iniciativas del gobierno, porque sumaría a Junts y a Vox y quien sabe si al PNV.

También ha aprovechado Feijóo para atacar el falso feminismo del PSOE

Lo que dice Feijóo es que la protección que el PSOE hace de las mujeres es puramente declarativa porque luego las denuncias que se producen en el seno del partido duermen durante meses sin que se contacte a las víctimas o incluso desaparecen por misteriosos fallos informáticos.

En el PSOE están ahora forzando la arcada para que nadie dude de la repugnancia que les produce Paco Salazar. Otro hombre de confianza de Sánchez sumido en la ignominia. Dicen todo el rato que vomitivo, que es nauseabundo… bueno que repartan primperan porque hasta ahora la náusea les ha impedido actuar.

Hoy han convocado un telecónclave. El PSOE ha convocado de urgencia este miércoles a las responsables de Igualdad de las federaciones y a las portavoces parlamentarias ante la polémica desatada a raíz de la gestión interna de las denuncias por acoso contra Francisco Salazar. La reunión tendrá lugar a partir de las 21.30 horas de forma telemática.

Hay otros problemas en el PSOE. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha contestado al PSOE que quiere información de "todos" los pagos en efectivo de Ferraz y no solo los que afectan a los investigados en el caso Koldo y sus equipos. El magistrado responde así al escrito del pasado viernes en el que el Partido Socialista pedía que le aclarara el alcance de su petición de datos.

Moreno responde que no hay nada que aclarar: el requerimiento efectuado se extiende a la presentación de la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024" por esta formación política "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".