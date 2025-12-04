Latorre, sobre el caso Salazar: "Lo que ha abierto en canal al PSOE es cómo se le ha protegido a él y cómo se ha desatendido a las víctimas"

Lo que ha abierto en canal al PSOE no son las denuncias de acoso sexual a un hombre poderoso de la estricta confianza del secretario general. Lo que ha provocado indignación es cómo se ha protegido en Ferraz a Paco Salazar o cómo se ha desatendido a las víctimas que denunciaron sus abusos, con las que no se han puesto en contacto en cuatro meses. Cuatro meses.

Si anoche se celebró una reunión telemática de las áreas de Igualdad es porque se estaba gestando un comunicado de las federaciones que denunciaba la nefasta gestión que se ha hecho del caso y que bien puede interpretarse como un puro encubrimiento. No se contactó con las denunciantes y sus denuncias desaparecían del canal que las registra.

Lo primero lo atribuyen a un fallo del protocolo, lo segundo a un fallo informático, y todas estas casualidades tan casuales hacen pensar que el PSOE es muy diligente para ponerse al frente de la manifestación y erigirse en voz de las mujeres y muy negligente a la hora de protegerse a las que denuncian a los socialistas poderosos.

Lo tiene muy difícil para explicarlo Pilar Bernabé, que es la secretaria de Igualdad del PSOE que ha tenido que escuchar las críticas de las federaciones por la desatención a las víctimas.

Al caso de Salazar ahora se suma el del secretario general de Torremolinos. El PSOE se saltó sus propios plazos en la tramitación de la denuncia por acoso sexual que una militante de la agrupación de Torremolinos (Málaga) interpuso contra el secretario general local, Antonio Navarro. En el caso de esta militante de Torremolinos, han pasado más de seis meses desde que puso la denuncia inicial sin que la Comisión Antiacoso haya dictado resolución alguna o haya tomado medidas cautelares.

Este caso de Torremolinos ha terminado en manos de la Fiscalía que ha abierto diligencias.

Lo que ahora reclaman las federaciones es que se lleve a la Fiscalía las denuncias contra Paco Salazar para que haga cargo del caso la Justicia ordinaria. Es decir que se saque al hombre de confianza de Sánchez del laberinto de la burocracia de partido y lo meta en el circuito de la administración de Justicia. Pero el PSOE se resiste a hacerlo, dice que antes se tiene que pronunciar el Órgano contra el acoso del partido y elaborar un informe con las conclusiones extraidas después de haber escuchado al fin a las víctimas.

Al fin, decimos, porque en cuatro meses no se han interesado por lo que tuvieran que decir. Hay una voz que fue muy importante en Ferraz y que ahora está liderando la denuncia contra la protección de Paco Salazar. Se trata de Adriana Lastra, que fue vicesecretaria general del Partido.

No sólo ha alzado la voz Adriana Lastra sino otra mujer que ocupó la responsabilidad del área de Igualdad en anterior equipos como es la exdiputada Andrea Fernández

Recuerden que el pasado Congreso del PSOE se propuso como uno de sus objetivos primordiales taponar la vía de agua que se le había abierto en el voto femenino después de que se conocieran las prácticas del clan de Peugeot y en concreto la forma en que tenían de elegir prostitutas para sus noches de juerga por las españas, Koldo y Ábalos, "trae a la más guarra" o "Carlota se enrolla que te cagas".

Bien pues en ese Congreso, Sánchez, que ha demostrado muy buen tino para elegir equipos, elevó a su hombre de confianza en la Moncloa a una de las más altas responsabilidades en Ferraz. Era Paco Salazar y lo puso en la trastienda de la Secretaría de Organización. En el escaparate puso a dos mujeres, la secretaria nominal sería Rebeca Torró y la portavoz, Montse Minguez, pero estarían tuteladas por Paco Salazar.

Todo la mar de feminista. Ese nombramiento quedó abortado cuando se hizo estallar el escándalo y se revelaron las denuncias contra Salazar que habían sido desatendidas por el PSOE. Se produjo un clamor y Salazar renunció. Y desde entonces qué… pues poco. Porque lo que sabemos es que los expedientes desaparecieron del canal de denuncias y que en cuatro meses nadie preguntó a las víctimas por lo ocurrido.

Hoy Alberto Núñez Feijóo ha criticado la hipocresía con la que el PSOE se hace el paladin de los derechos de las mujeres y de la protección de las víctimas.