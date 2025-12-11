Rafa Latorre, sobre las nuevas informaciones de la UCO: "Hay tal hiperactividad y trasiego en los juzgados que no se da a basto"

Esto que hoy están viendo es el proceso de descomposición. Y es sobre todo perceptible por el olfato, por el hedor que desprende la putrefacción.

19 registros de la Guardia Civil, nuevas detenciones, vuelven nombres de compañías rescatadas como Plus Ultra, el Gobierno sigue cosechando derrotas parlamentarias y los ministros salen en desbandada…

Hay tal hiperactividad de la UCO y un trasiego en los juzgados que no se da a basto.

Vamos antes de nada con lo último, que es el informe de la Guardia Civil sobre los hidrocarburos. Miren, hoy se ha publicado el auto de apertura de juicio oral del caso de mascarillas. Le piden 24 años de cárcel y va a enlazar la prisión preventiva con la pena que dicte la sentencia pero es que este es solo el caso de las mascarillas, que es el chocolate.

Ahora vamos a hablar de los hidrocarburos que es de lo que va el más reciente informe de la UCO que la Guardia Civil ya ha remitido al juez Santiago Pedraz.

A ver, como se pruebe en sede judicial lo que dice ese informe, Ábalos va a pasar más tiempo en la cárcel que Mandela. Va a batir el récord que ostenta Paul Geidel Junior.

Las nuevas informaciones del caso de Servinabar y del de Hidrocarburos

Les vamos a hablar de tal cantidad de tramas cruzadas que es inevitable que se pierda porque es tal la podredumbre que se va a acumulando que hablamos de tramas distintas en juzgados distintos, y en algunos casos con los mismos protagonistas.

Por ejemplo, Leire Díez está siendo investigada por cohecho y tráfico de influencias en el Juzgado Número 9 de Madrid. Pero si ha dormido esta noche en el calabozo es por un procedimiento del Juzgado Número 6 de la Audiencia Nacional.

Es difícil saber por dónde empezar hoy porque es tal la acumulación de noticias, es tal el hedor a putrefacción que no es fácil de explicar lo que está ocurriendo.

Quien hoy ha sido detenido es el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, el compadre de Santos Cerdán, el empresario que manejaba esta compañía que construía sin ser constructora y que logró 86 millones en adjudicaciones.

Que en 2021 tenía tan solo nueve empleados, solo tres con contrato indefinido, pese a que ya había recibido millones de euros por obras de construcción adjudicadas a dedo. La empresa que fue premiando con sueldos a gente como la pareja de Ramón Alzórriz o el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.

Pero la sensación es que todo se desmorona. En primer lugar ya se conoce la razón por la que fueron detenidos la fontanera Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. La denuncia presentada contra ellos por Anticorrupción en la Audiencia Nacional les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal,prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Es tras la detención de estos cuando se produce el despliegue de registros. Uno de ellos en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza. Se han practicado un total de 19 registros o requerimientos de información, entre ellos a las empresas públicas Sepi, Sepides, Enusa y Mercasa, y en domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Para entender la magnitud de la operación conviene detenerse a explicar lo que significa que un expresidente de la SEPI haya dormido en el calabozo. Porque el fulgor mediático de la fontanera puede ser cegador e impedir apreciar lo importante. La fontanera Leire Díez es circunstancial.

Pero un presidente de la SEPI. Miren, la SEPI es la entidad del Estado que posee y gestiona las participaciones que el Estado tiene en distintas empresas. Es un gestor de activos empresariales del Estado.

Es algo descomunal. Hablamos de 15 mil millones y medio en activos. Para que se hagan una idea, el presidente de la SEPI es el consejero delegado del Estado y hoy ha dormido en el calabozo. Claro, cuando depositas tanto poder en manos de alguien es porque tienes una gran confianza en él. Porque hoy se insiste en su vínculo con María Jesús Montero ya desde que Vicente Fernández era interventor general de la Junta de Andalucía.

Ahora Vicente Fernández es "este señor". "¡Este señor!". María Jesús Montero es su valedora, la que le dio el puesto y la que quiso mantenerlo aún cuando estaba imputado por otro caso, pero ahora se refiere a él como este señor.

Los viejos nombres del pasado también vuelven para perturbar el sueño de los presentes. Porque en una causa que entendemos que no tiene que ver, la Policía ha entrado en la aerolínea Plus Ultra. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli.

La operación investiga un posible delito de blanqueo de capitales y se han practicado registros en domicilios de algunos de los máximos responsables de la empresa, que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez por un importe superior a los 50 millones de euros y que ha sido señalada recientemente por algunos de los principales investigados del caso Koldo.

Hoy Emiliano García Page ha encontrado el término preciso para referirse al proceso hediondo en el que está sumido el gobierno… la descomposición. El presidente de Castilla La Mancha ha hablado en Por Fin con Jaime Cantizano.