El PP señala a Sánchez por inflar la cifra de afiliados: "El propio Cuerpo le corrige"

El Partido Popular ha puesto en duda el récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, acusando al Gobierno de manejar los datos de forma torticera y de confundir dos conceptos que no son equivalentes: afiliados y afiliaciones.

La portavoz Ester Muñoz ha escrito en X: "No hay 22 millones de afiliados, se acerca a 22 millones de afiliaciones. No es lo mismo. Una sola persona puede computar a la vez varias afiliaciones. El propio Cuerpo corrige a Sánchez". Muñoz ha cuerstionado el relato del Ejecutivo: "Te venden que hay más gente trabajando que nunca al mismo tiempo que hay más gente que no se puede comprar una casa que nunca".

La diputada considera que muchos son "trabajadores pobres que no pueden alquilar o comprar, que no llegan a final de mes, que no se pueden ir de vacaciones, que necesitan estar multiempleados", y tacha al Gobierno como "una fábrica de trabajadores precarios".

La cuenta oficial del PP también se ha referido a los datos: "Sabéis distinguir entre soles, lechugas y chistorras, pero no entre afiliados y afiliaciones". Los populares completan su argumento señalando que en la España gobernada por el PSOE "hay ciudadanos que necesitan tres trabajos para tener un sueldo digno", lo que implica que una misma persona puede generar tres afiliaciones distintas a la Seguridad Social, engrosando artificialmente la cifra que el Gobierno presenta como un éxito histórico.

La diferencia entre afiliado y afiliación

Una afiliación a la Seguridad Social se produce cada vez que un trabajador es dado de alta en el sistema, independientemente de si esa persona ya tiene otras altas activas. Así, un trabajador que combina un contrato a tiempo parcial con otro empleo o con una actividad como autónomo generará dos o más afiliaciones, pero seguirá siendo un único afiliado.

La cifra de afiliaciones, por tanto, puede ser superior a la de personas físicas realmente ocupadas, especialmente en un contexto en el que el multiempleo crece como consecuencia de la precariedad salarial y la imposibilidad de sostener un nivel de vida digno con un solo contrato.

El Gobierno ha defendido el dato como un hito histórico, subrayando que el número ha crecido en casi 3,4 millones desde 2018 y que España fue responsable en 2025 de la mitad del empleo generado en toda la Unión Europea.