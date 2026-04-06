Sánchez se viste con la camiseta de la selección española para celebrar los 22 millones de afiliados: "España tiene el mejor equipo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró que España alcanza 22 millones de afiliados en la Seguridad Social poniéndose la camiseta de la selección nacional y emitiendo un vídeo sobre ello en las redes sociales.

Así lo celebró Sánchez en dos mensajes en sus redes sociales, uno, en el que únicamente escribió solo el número "22", para aclarar posteriormente con otro mensaje que "por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social".

"Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país. Un equipo que está haciendo historia", señaló y concluyó señalando "22 millones de empleos!".

Desde Moncloa inciden en que el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en casi 3,4 millones desde 2018. Y el ritmo de creación de empleo se acelera en marzo: los afiliados han crecido en más de medio millón en el último año. Fuentes del Gobierno enfatizaron que la creación de empleo de España supuso en 2025 la mitad de la de la Unión Europea y la Comisión Europea estima que España seguirá creando empleo a un ritmo similar en 2026.

"El empleo femenino marca un máximo histórico con casi 10,4 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, 1,8 millones de mujeres más que en 2018, y tenemos 5 millones de trabajadores con contrato indefinido más que en el mismo mes de 2018", señalaron. Asimismo, la tasa de temporalidad desde la reforma laboral de 2021 ha caído 13 puntos porcentuales, y ya supone menos de la mitad de antes de la reforma, apuntaron.

Más jóvenes afiliados

Por otro lado, informaron de que en España hay hoy más de 3 millones de jóvenes afiliados a la Seguridad Social. Un 40% más de los que había en 2018. Y desde la reforma laboral, su tasa de temporalidad se ha reducido cerca de 30 puntos porcentuales, más del doble que la del total de afiliados.

"España no solo cuenta con más afiliados y con contratos más estables, sino que los nuevos empleos se han generado en sectores de mayor cualificación. Desde 2018, los afiliados que trabajan en información y comunicaciones han aumentado más de un 50% y en actividades científico-técnicas en más de un 30%. Estos dos sectores concentran 1 de cada 5 empleos creados durante este periodo", señalaron.

"La creación de empleo de calidad es la mejor política para hacer frente a la desigualdad y para defender y reforzar el Estado del bienestar, que beneficia a todas y todos los españoles", afirmaron. Concluyeron que "el Gobierno de España sigue trabajando para crear más y mejores empleos y asegurar que el crecimiento económico se traduzca en mejores salarios y más oportunidades para todos los trabajadores".