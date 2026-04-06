Javier Caraballo, sobre Sánchez con la camiseta de la selección española: "¿Nadie se cansa de hacer el ridículo en la política española?"

El Gobierno ha sacado pecho este lunes por los datos de empleo de nuestro país. En concreto, por los 22 millones de afiliados en la Seguridad Social, una cifra récord en España y que ha adelantado el propio Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter a primera hora de la mañana.

Vestido con una camiseta de la selección española con el número 22 a la espalda, el jefe del Ejecutivo ha destacado que "España tiene el mejor equipo".

"Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes lleváis un tiempo trabajando. Sois quienes labráis, quienes empujáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia", afirma en un vídeo colgado en X.

El comentario de Javier Caraballo sobre el vídeo de Sánchez

La vestimenta de Sánchez ha ocasionado muchos comentarios en redes sociales, puesto que nadie esperaba al presidente con la camiseta de la Selección. En este sentido, Javier Caraballo asegura que "nadie discute ni se niega que la macroeconomía en España va muy bien, el problema es que me gustaría que en este país se avanzara hacia una política un poco más seria".

Caraballo considera que el presidente celebra el dato "como un presidente bananero con una camiseta de España con el 22". "Pues esto le quita toda seriedad a la noticia misma de los 22 millones, que es muy buena cifra macroeconómica".

"Lo que me gustaría saber es cuántos son cotizantes que se traducen en trabajadores pobres, que es la realidad más dolorosa y cruel que tienen nuestras sociedades", añade Caraballo, que se pregunta si "nadie se cansa de hacer el ridículo en política española".