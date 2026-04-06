Alsina ironiza sobre el vídeo de Sánchez con la camiseta de la selección española: "Para que te saquen en todas partes"

Pedro Sánchez ha dado que hablar en la mañana de este lunes. El presidente del Gobierno ha adelantado en redes sociales que en marzo "por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social", antes de que se conocieran oficialmente los datos.

Lo más comentado del vídeo ha sido la propia apariencia del presidente, que ha elegido vestirse con la camiseta de la selección española para celebrar la ocasión. "España tiene el mejor equipo", afirma Sánchez, con la camiseta española con el dorsal 22 a la espalda.

"Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, sois quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando, sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia", dice Sánchez en el vídeo.

El comentario de Alsina tras la aparición 'futbolera' de Sánchez

En tiempo de tertulia en Más de uno, Alsina ha comentado el vídeo del presidente del Gobierno y ha ironizado sobre su aparición: "Hay que entender que el mercado de la atención es cada vez más difícil de captar".

"Hay que hacer lo que haya que hacer para que te saquen en todas partes. Si al presidente le dicen 'ponte esta camiseta, pues el presidente se la pone'", ha dicho Alsina.