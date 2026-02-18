Sánchez respalda la actuación de Marlaska en el caso del DAO y se acuerda del PP: "Agradezco que en este caso sí den veracidad"

Pedro Sánchez ha respaldado la actuación del Ministerio del Interior tras la denuncia contra el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y ha defendido que se actuó "con contundencia" desde el primer momento. Al mismo tiempo, ha cargado contra el Partido Popular por exigir la dimisión de Fernando Grande Marlaska y ha reprochado lo que considera una "doble vara de medir".

En una rueda de prensa desde Nueva Delhi (India), donde se encuentra de viaje oficial, Sánchez ha explicado que el Ejecutivo tuvo conocimiento de la denuncia este mismo martes y que se decidió apartar de inmediato al número dos de la Policía Nacional.

Ha ponderado "que efectivamente se retirara de esta responsabilidad al anterior DAO. Y a partir de ahí, que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias, con todas las consecuencias", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la actuación del Gobierno se ha guiado por la "empatía" hacia la denunciante, así como por la "coherencia" y la "contundencia". "Y me gustaría, además, porque he escuchado a los partidos de la oposición exigir dimisiones. Bueno, agradezco que en este caso sí, que en este caso sí den veracidad", ha añadido.

El DAO renunció tras la denuncia de una subordinada

José Ángel González presentó su renuncia después de que un juzgado le citara a declarar como querellado por una denuncia interpuesta por una subordinada, también agente de la Policía Nacional, por presuntos delitos de agresión sexual.

Sánchez ha subrayado que el Gobierno ha dado "credibilidad" a una denuncia de agresión sexual "muy grave" y ha tomado decisiones en la línea que, según ha dicho, siempre han defendido. A su juicio, el acoso laboral y sexual es "un mal estructural que sufren todas las sociedades", también la española, pero lo relevante es cómo se responde ante estos casos.

Críticas al PP por el caso de Móstoles

El presidente ha aprovechado para responder a las peticiones de dimisión de Marlaska formuladas por el Partido Popular. Ha reiterado que Interior ha actuado "con empatía, contundencia y coherencia" y ha señalado que, de no haber sido así, podría hablarse de falta de asunción de responsabilidades.

En cambio, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a actuar en el caso del alcalde de Móstoles (Madrid), denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral. Según Sánchez, en ese caso los populares no han dado crédito al testimonio de la denunciante.

Considera que quienes reclaman ahora el cese del ministro "se lo apliquen a sí mismos", ya que, en su opinión, en la citada ciudad madrileña no se ha actuado con la misma diligencia. Para el presidente, esta "doble vara de medir" en un asunto "tan grave como una agresión sexual" no debería aceptarse.

"Y por tanto, no le vamos a aceptar lecciones a aquellos que, cuando tienen estos casos, no hacen absolutamente nada, al contrario lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima", ha zanjado.