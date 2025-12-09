Rubén Amón contesta a Óscar Puente por llamarle "faltón": "¿Debo considerarme un privilegiado?"

Óscar Puente publicó ayer en redes sociales un mensaje criticando un artículo de Rubén Amón titulado 'El sanchismo degenera en una secta fanática'. El ministro de Transportes respondió al enlace del artículo que Amón ha escrito para El Confidencial, afirmando que "lo que degenera es el nivel de esta caterva de faltones en la que se ha convertido el periodismo patrio". Y ahora es el turno de Amón, que ha decidido responderle desde su sección habitual de siete preguntas y media.

Un día después, Amón ha utilizado su habitual sección de siete preguntas y media para replicar de forma irónica y directa al ministro. Ha cuestionado el proceder del ministro y el origen de su reacción, insinuando que los asesores públicos podrían haber rastreado el artículo para trasladárselo.

También ha criticado el tono habitual del ministro en redes sociales, preguntándose si debería sentirse un privilegiado al no haber recibido calificativos más duros, como los que Puente ha dirigido a otros usuarios en ocasiones anteriores.

En su publicación, reproducida íntegramente, afirmó:

1.- ¿Sabías que el ministro Puente me ha llamado faltón y miembro de la caterva patria del periodismo por haber escrito que el sanchismo se ha convertido en una secta de fanáticos?

2.- ¿Ha descubierto él mismo el artículo o se lo han enseñado los funcionarios del Estado y asesores que trabajan para localizar lo que se dice de él?

3.- ¿No es un poco fanático y sectario ese comportamiento?

4.- ¿Y no es más curioso aún que el ministro que más insulta se reserve cuándo y cómo utilizar la categoría de faltón?

5.- ¿Debo aun así considerarme un privilegiado sabiendo que Puente utiliza comúnmente los epítetos de basura, retrasado mental, fascista o mercenario?

6.- Vayamos a lo mollar, ¿no demuestra la degeneración del sanchismo que cuánto más se manipula la realidad, más crédulos y radicales son sus partidarios?

7.- Me los ha lanzado Puente como escarmiento. ¿No se parecen demasiado las campañas en las redes sociales del sanchismo a las más agresivas de Vox y Podemos?

Y la media: ¿Cómo era el refrán, Alsina? "Piensa el faltón que todo son de..."