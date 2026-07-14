El rifirrafe en la tertulia de Más de uno entre Paco Marhuenda y Rubén Amón: "No sé si Rajoy es racista, digo que su artículo lo es"

Tras las recientes afirmaciones de Mariano Rajoy en una columna de opinión sobre el Mundial de fútbol en la que aseguraba que la selección de Francia tiene un "altísimo nivel, eso sí, sin franceses", el debate ha escalado rápidamente en las tertulias de los medios de comunicación. Este escenario ha servido de detonante para un tenso rifirrafe en el programa Más de uno entre los colaboradores Paco Marhuenda y Rubén Amón.

Todo ha comenzado cuando el director de La Razón ha defendido al expresidente del Gobierno, afirmando no encontrar sentido a que un "comentario irónico" haya generado tal escándalo, especialmente cuando Francia atraviesa una situación política tan delicada. Para respaldar su postura, el periodista ha recordado que fue su director de gabinete durante seis años, que le conoce muy bien, que mantienen una amistad y que jamás ha presenciado en él ni un solo atisbo de actitud discriminatoria.

En tono retórico, Marhuenda se ha preguntado si de verdad alguien piensa que Mariano Rajoy es racista, y ha tachado de "ignorantes" a quienes pululan por el "sanchismo", haciendo mención directa a figuras como el ministro Óscar Puente.

La respuesta de Rubén Amón a la pregunta de Marhuenda ha sido tajante: "Yo sí lo creo". En ese momento, la tensión en el estudio ha escalado con tal rapidez que el director del programa, Carlos Alsina, se ha visto obligado a intervenir, llegando a advertir a los tertulianos que, de continuar así la situación, cortaría el debate para dar paso a la publicidad.

Rajoy ha denotado una falta de sensibilidad para rectificar

Una vez retomado el turno de palabra, Amón ha elaborado su crítica hacia el argumento de la amistad esgrimido por Marhuenda con una contundente reflexión: "Si para saber si alguien es racista tienes que vivir con él, el ámbito de la sensibilidad se restringiría al extremo del ridículo".

A renglón seguido, el periodista ha matizado su postura sobre la figura del expresidente frente a lo escrito en su columna: "Yo no sé si Rajoy es racista, pero ese comentario sí que lo es".

Amón ha catalogado las palabras del expresidente como un "racismo campechano", señalando que resulta preocupante creer que es inocente hablar en esos términos sobre lo que significa, respecto a la pureza étnica, ser o no ser ciudadano de un país en función del pigmento de la piel.

Para concluir su intervención, ha asegurado que los artículos de Rajoy suelen tener un "tono planísimo" y resultar "del todo insustanciales", motivo por el cual sorprende aún más que haya aparecido un comentario de este calibre.

Además, ha zanjado el debate apuntando que el supuesto tono irónico da igual, ya que el comentario denota una clara falta de sensibilidad, recordando que las reacciones de mandatarios como Emmanuel Macron y sus ministros frente a este tipo de declaraciones son completamente reales y serias.