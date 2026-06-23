La recomendación de Pedro Sánchez a la población el día en el que se conoce la sentencia del caso mascarillas: "Bebe agua"

El mismo día que se conoció la sentencia por el caso mascarillas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que evitó pronunciarse sobre el asunto en los actos públicos, sí publicó un vídeo en la red social TikTok para dar recomendaciones ante la ola de calor, en el que pide a todos extremar las precauciones, sobre todo quienes pertenezcan a un grupo de riesgo o trabajen al aire libre.

"Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día", son los primeros consejos de Sánchez en el vídeo, en el que habla a cámara con traje y sin corbata, apoyado de manera informal sobre el borde de la mesa de la sala en la que suele reunirse el Consejo de Ministros.

Consejos que ha criticado Alsina durante la tertulia de Más de uno, que no cree que entre las funciones de un presidente del Gobierno esté la de decir que la gente se ponga crema: "Son costumbres nuevas".

El vídeo se publicó un día de calor extremo generalizado en España, con aviso rojo por altas temperaturas en Andalucía, País Vasco y Cantabria y aviso amarillo en otras diez comunidades autónomas.

Sánchez añadió en el vídeo que "aunque aún estemos en junio, desgraciadamente el calor extremo ya ha llegado y debemos estar preparados", por eso apuntaba que "los mareos, el dolor de cabeza y el cansancio pueden ser síntomas de un golpe de calor".

"Nadie tiene que jugarse la vida en su puesto de trabajo", señaló asimismo el presidente del Gobierno, que recuerda que desde 2023 por ley las empresas "están obligadas a adaptar las condiciones y también los horarios a estos picos de calor".

La emergencia climática no es ninguna broma; mientras otros la niegan, nosotros lo que hacemos es prevenir

Otras acciones del Gobierno que recuerda en el vídeo son haber implementado el mes pasado el Plan Nacional Exceso de Temperatura, "para que las autoridades sanitarias adapten los protocolos a esos niveles de alerta", y haber difundido el mapa Meteosalud, "para que se puedan consultar alertas y recomendaciones según donde te encuentres".

"La emergencia climática no es ninguna broma; mientras otros la niegan, nosotros lo que hacemos es prevenir, ese es nuestro compromiso, reforzar los protocolos para que nadie se la juegue con el calor", concluye Sánchez.