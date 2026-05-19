"El que pueda hacer que haga", a qué se refiere el PSOE al reaccionar con esta frase a la imputación de Zapatero

Día movido para la política nacional. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional en la investigación de cobro de comisiones ilegales relacionada con el caso Plus Ultra. Se trata de la primera vez en la historia de nuestra democracia que un expresidente es investigado en una causa por corrupción.

Además, Zapatero podría enfrentarse también a otros delitos relacionados con personas de su entorno, entre ellos, Julio Martínez Martínez, quien ya fue detenido. El propio Zapatero, en su entrevista con Alsina hace apenas mes y medio, comentó que le parecía "extraño" que hubiesen salido fotografías con Martínez Martínez días antes de su detención.

La reacción de la izquierda

La noticia ha generado un fuerte impacto en la agenda política, especialmente en la izquierda. Desde el PSOE, han lanzado un comunicado donde han trasladado "un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia". También han destacado que Zapatero fue presidente "durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social".

Mantienen que "la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer, que haga", han recalcado los socialistas en referencia a la frase del expresidente José María Aznar en llamamiento a hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

El que pueda hacer, que haga

Esta frase también la ha compartido la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, quien ha considerado que la imputación de Zapatero se enmarca en "el que pueda hacer, que haga, llevado a su máxima expresión".También la portavoz del partido, Montse Mínguez, ha respaldado al expresidente en X, donde ha escrito un escueto mensaje con la frase "No pararán".

Acto seguido, José Muñoz Lladró, portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas, ha puesto un tweet adoptando la misma idea. "El que pueda hacer que haga. Que difícil es identificar a M.Rajoy y que fácil es imputarle a otro de izquierdas delitos (tras denuncia de Manos Limpias)", escribía el diputado valenciano.

También la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que la denuncia viene "de una organización ultra", algo que no es cierto. Explica Eva Llamazares, experta en Tribunales de Onda Cero, que, "respecto a las reacciones de la izquierda culpando de la investigación a fuerzas de derecha, arrancó por una querella de la Fiscalía Anticorrupción que está impulsando la investigación". Es decir, "es la Fiscalía Anticorrupción la que ha visto indicios de delito".

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha transmitido sus "dudas" de que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sea un caso de 'lawfare', es decir, guerra judicial, recalcando que la investigación que pesa sobre él no afecta al Gobierno.