"No me puedo creer que el fiscal general entre por la puerta grande al mismo tiempo que Mazón abre micrófono", la dura sentencia de Rubén Amón

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana ha coincidido con el día que empieza el juicio al fiscal general. Una estrategia por parte del PP que, tal y como han comentado en la tertulia de Más de uno, no ha sido bien elegida. "No me puedo creer que el fiscal entra por la puerta grande al mismo tiempo que Mazón abre el micrófono", ha señalado Rubén Amón.

El periodista, que previamente había comentado que "el PP es el mejor socio del PSOE" ha expresado que, gracias a estas decisiones, "Pedro Sánchez gobierna". "El PP muerde el polvo y le regala a Sánchez siempre la gloria", ha añadido. Considera que, si la dimisión de Mazón tenía que producirse, podía haber sido en otro momento y no cuando, por primera vez en la historia de España, un fiscal general en el ejercicio de su actividad, se sienta en el banquillo de los acusados.

Tanto Amón como el resto de los participantes en la tertulia de Más de uno, creen que el momento no ha estado bien elegido porque el juicio a Álvaro García Ortiz pasa a un segundo plano. "No me lo puedo creer en ninguna lógica estratégica", ha manifestado Amón, incrédulo.

Con esta maniobra, el PP ha mostrado su "ineptitud política"

De la misma opinión se ha mostrado el periodista David Jiménez Torres, quien ha calificado como "ineptitud política" por parte del PP que hayan hecho coincidir la dimisión de Mazón con el inicio del juicio. Aun así, el "reproche principal" no es la coincidencia, sino que se ha producido "demasiado tarde".

En este contexto, Carlos Alsina también se ha pronunciado sobre este hecho y ha coincidido en que lo suyo habría sido decirle a Mazón que aguantara "un par de semanas más, porque no nos interesa que coincida con el juicio". Aun así, tal y como ha recordado el presentador de Más de uno, el juicio a García Ortiz va a seguir dando que hablar, porque están previstas varias sesiones.

El juicio contra el fiscal general durará hasta el 13 de noviembre

El fiscal general se ha sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo (TS) por un supuesto delito de revelación de secretos que habría cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según el TS, el fiscal fue el responsable de la filtración del pacto que quería conseguir González Amador con la Fiscalía.

El juicio está previsto que dure hasta el 13 de noviembre y además del fiscal y la pareja de Ayuso, también va a declarar su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, así como periodistas, fiscales, directores de comunicación o agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.