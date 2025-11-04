María Dabán señala el "pecado original" de Mazón: "Hay una hora que no has explicado dónde estabas"

Tras la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ahora queda por ver quién va a ser su sucesor, así como los siguientes pasos en la causa judicial de la dana. El discurso que leyó Mazón para anunciar su dimisión ha generado multitud de comentarios, en concreto la frase en la que señaló que su error más grave fue no suspender la agenda.

En este sentido, María Dabán ha criticado que hable de suspender agenda como si ese día la tuviera llena de actos oficiales. "Tu agenda no era inaugurar una biblioteca o una carretera", le ha recordado. "Tu agenda es que estuviste en una comida y luego hay una hora que todavía no has explicado dónde está después de ocho versiones distintas de lo que has hecho", ha criticado Dabán. "Ese es tu pecado original", ha añadido.

Los últimos detalles sobre lo que estuvo haciendo Mazón durante las horas críticas de la tragedia los ha aportado la periodista con la que comió en El Ventorro, Maribel Vilaplana, tras su declaración en el juzgado. La periodista relató al juez que durante las horas en las que estuvo con el expresident "muchas llamadas", pero que en ningún momento le escuchó decir "dana, lluvia o CECOPI" y no percibió "prisa", por su parte.

No seamos ilusos, no va a dimitir nadie más

Además, no aportó el tique del parking de donde salieron a las 18:45 horas, pero sí facilitó la matrícula de su coche para que pueda reclamarse a la empresa gestora. Supuestamente, Mazón la acompañó hasta el parking y allí se despidieron mientras hablaban "de fútbol", lo que contradice la última versión de Mazón, que dijo que se habían despedido antes.

Sobre otras cuestiones del discurso de Mazón, Dabán ha indicado que "quizá tenga razón en la falta de ayudas del Gobierno" y considera que junto a la dimisión de Mazón debería haber "alguna más", pero "no seamos ilusos, no va a dimitir nadie más". Además, ha puesto el foco en el Gobierno que ha intentado "ahogar a Mazón".

Los posibles sustitutos de Mazón

También se ha pronunciado sobre el futuro del PP valenciano, del que ha dicho que "el poder es el mayor pegamento y la incertidumbre la mayor sembradora de discordia", en referencia a que los populares son los que gobiernan, pero no se sabe quién va a ser el sucesor de Mazón. "Está la mano derecha de Mazón y la alcaldesa de Valencia", pero esta segunda opción sería lo mismo que "vestir a un santo y desvestir a otro", ha manifestado.

Juanfran Pérez Llorca es el nombre que más resuena para sustituir a Mazón. Es su mano derecha y el autor de los pactos con Vox, que han sostenido al Gobierno valenciano en el poder el último año. En cuanto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, es la principal favorita para Génova, mientras que Vicent Mompó, el actual presidente de la diputación de Valencia, es la apuesta del propio Mazón.