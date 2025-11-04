Marta García Aller, sobre la dimisión de Mazón: "Cierra una crisis, pero abre otras dos o tres"

Un día después de la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, empiezan las incógnitas: si habrá elecciones o si Vox aceptará el candidato propuesto por el PP valenciano. Por el momento, Mazón continúa ejerciendo en funciones hasta que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique a su sucesor.

"La dimisión de Mazón no es banal. Cierra una crisis, pero abre otras dos o tres", ha sentenciado Marta García Aller. Que el president de la Generalitat dejara el cargo lo llevaban pidiendo muchas personas, desde los valencianos en cada una de las 12 manifestaciones que se han producido en cada aniversario de la dana, pasando por la oposición. Sin embargo, la dimisión de ayer no ha solucionado el futuro, al menos el más inmediato, de la Generalitat valenciana.

Feijóo da la sensación de no tener el control sobre el partido

Según la periodista, "queda pendiente quién está al frente del PP en la Comunidad Valenciana, quién está al frente del Gobierno de la Comunidad Valenciana y qué poder tiene Alberto Núñez Feijóo sobre el partido". Ha rememorado las "horas desconcertantes" antes de que la dimisión se produjera "oficialmente" en las que algunos barones del PP opinaron sobre la dimisión. "Feijóo da la sensación de no tener el control sobre el partido", ha asegurado.

Además, cree que el control que quería escenificar el domingo le sale "muy mal el lunes" y también le sale mal dejar el Gobierno "en manos de Vox". Por eso, a ver quién se pone al frente del mismo con estas circunstancias. "Arregla un problema, pero abre tres", ha reiterado García Aller.

El reparto de responsabilidades está "pendiente"

Asimismo, tal y como ha recordado David Jiménez Torres, "los muertos obligan", por ello considera que esta es una "catástrofe mayor" que una crisis de carácter político, por lo que las responsabilidades y la decencia tiene que ser "mayor". "Esa obligación que colocan los muertos, tiene que transmitirse después de la dimisión de Mazón". Así las cosas, Aller ha lamentado que el reparto de responsabilidades está "pendiente", así como las soluciones.

"Escuchando la declaración de Mazón tan triunfalista sobre la reconstrucción, parecía que estaba todo solucionado y no lo estaba" ha criticado la periodista mientras hablaba sobre las declaraciones de personas afectadas por la dana que lo han perdido todo. Se ha preguntado "cómo no vamos a analizar lo que pasó ayer", ha concluido.

Por el momento, se desconoce quién va a ser el sustituto de Carlos Mazón, pero entre los posibles candidatos resuena el nombre de Juanfran Pérez Llorca, su número dos. Es el autor de los pactos con Vox que han sostenido al Gobierno valenciano en el último año y el hombre de confianza del ahora expresident de la Generalitat. También es diputado en Les Corts Valencianas.