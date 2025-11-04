Alsina explica las alternativas que tiene Abascal: "O Pérez-Llorca como sustituto de Mazón o nuevas elecciones"

Doce días. Este es el plazo que tiene el Partido Popular valenciano -desde que se haga efectiva la dimisión de Carlos Mazón que registró este lunes en Les Corts Valencianes- para encontrar un nuevo president que sea del 'agrado' de Vox. En caso contrario, la Comunidad Valenciana tendrá que concurrir a unas nuevas elecciones que se presuponen para la segunda o la tercera semana de marzo.

Por lo pronto, aunque no haya trascendido ningún nombre -al menos de forma oficial- Juanfran Pérez Llorca parece el sustituto más plausible, ya que es quien ha negociado con Vox todos los pactos y quien, además, mejor relacione tiene del PP valenciano con la formación conservadora. De hecho, en esta línea se ha movido la reflexión que ha hecho Carlos Alsina en la Tertulia de Más de uno, donde ha dicho directamente que Abascal no va a decidir quién es el sustituto de Mazón: "Lo que va a decidir es si es Pérez Llorca; es decir, o es este o hay elecciones".

Estas son -dice Alsina- las alternativas que se le van a dar a Santiago Abascal: "O invistes a quien hemos decidido nosotros que es el candidato o no hay investidura y vamos a elecciones el 22 de marzo".

Qué dicen las encuestas

Pero... ¿Y si vamos a unas elecciones en la Comunidad Valenciana? Lo que las últimas encuestas han vislumbrado es que precisamente es Vox quien más sube en la región, aprovechando así el desgaste del PP en la gestión de la dana. En cualquier caso, los populares seguirían -siempre según los sondeos- en la primera posición.

Nueva investidura

El presidente de Les Corts deberá fijar la fecha del pleno de investidura entre tres y siete días después del cierre del plazo de candidaturas. De este modo, el debate para la investidura podría celebrarse entre el 19 y el 23 de noviembre.

En esa sesión, el candidato del PP necesitaría el apoyo de Vox para ser elegido presidente: primero por mayoría absoluta, y si no la consigue, en una segunda votación, 48 horas después, por mayoría simple.

Si tras la primera votación de investidura ningún candidato logra ser elegido, el artículo 27 del Estatuto de Autonomía establece un plazo máximo de dos meses para alcanzar un acuerdo. Si ese tiempo transcurre sin un presidente investido, Les Corts se disolverán automáticamente y se convocarán elecciones autonómicas.