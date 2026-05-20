El pronóstico de Pablo Pombo sobre el apoyo de Sánchez a Zapatero: "Ábalos, Cerdán, en realidad no les conocía"

El periodista y analista Pablo Pombo augura que el respaldo político de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero podría tener "fecha de caducidad" si la investigación judicial contra el expresidente continúa avanzando, como ha asegurado en el programa Por Fin.

Pombo resalta la capacidad de Sánchez para distanciarse de aquellos que fueron de su entorno más cercano, pero que en un momento dado pueden convertirse en un lastre. "Yo creo que si las cosas van por donde van o por donde parece que irán, el apoyo de Sánchez a Zapatero tendrá fecha de caducidad", ha afirmado.

El analista no cree que el futuro político del presidente esté necesariamente ligado al del expresidente socialista. "Esto de decir que el futuro de Sánchez está atado al de Zapatero es una ingenuidad, porque si algo ha demostrado Sánchez es que no hace prisioneros", ha señalado.

Durante su intervención, Pombo ha citado algunos de los casos recientes que, a su juicio, reflejan esa actitud del jefe del Ejecutivo: "Todo le resbala. Ábalos, Cerdán, grandes decepcionados. En realidad no les conocía". También ha recordado la reacción de Sánchez tras el resultado electoral del PSOE en Andalucía: "Lo hemos visto este domingo, fracaso histórico en Andalucía apareció. Todo le resbala".

En este sentido, ha asegurado que Sánchez sería capaz de apartarse políticamente de Zapatero si considera que la situación lo requiere. "Puede pasar página de Zapatero sin pestañear y quitarle el apoyo sin pestañear. No dudéis jamás, jamás, esa capacidad que tiene Sánchez", ha insistido.

Pombo ha ido incluso más allá al describir el perfil político y personal del presidente del Gobierno. "Estamos hablando de una persona sin capacidad empática. Estamos hablando de una persona que solo piensa en sí mismo", ha concluido.

La defensa de Sánchez a Zapatero

Este miércoles se ha producido un tenso cara a cara entre Feijóo y Sánchez en la Cámara Baja tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP acusó al expresidente de ser el "faro moral" del jefe del Ejecutivo y preguntó a Sánchez cómo ejercía Zapatero su supuesta "influencia en el Gobierno", además de cuestionar si el presidente iba a "arremeter contra los jueces de la Audiencia Nacional".

"¿Qué hace todavía ahí manchando un día más a la Presidencia del Gobierno de España?", lanzó Feijóo desde la tribuna.

Sánchez respondió mostrando su apoyo cerrado al expresidente socialista. "Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero", aseguró el presidente del Gobierno.

El líder socialista defendió además la trayectoria política de Zapatero y reivindicó algunos de los principales hitos de sus mandatos: "El presidente Zapatero no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles en el peor atentado de la historia terrorista en España. Acabó con ETA, nos sacó de la guerra de Irak... Eso es lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero".

Sánchez concluyó su réplica acusando al PP de no estar legitimado para dar lecciones. "No quiero ninguna lección de quienes tanto tienen que tapar y tantas vergüenzas que ocultar", sentenció.