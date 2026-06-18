Las polémicas palabras con las que el Gobierno y el PSOE alimentan la conspiración en el caso Zapatero: "Me suscita muchas sospechas"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cuestionan que la investigación a Zapatero parta de un móvil incautado hace cinco años por EEUU.

Diana Morant aseguró que le levanta "sospechas" que "Estados Unidos a un ciudadano venezolano, en un aeropuerto, le clona el móvil en el año 2021 y justamente ahora" cuando el Gobierno "se planta contra Trump" lleguen "estas informaciones sobre un caso que es del Plus Ultra, que ha sido visto ya por el Tribunal de Cuentas" y que "entraba dentro de la normalidad del rescate a todas las empresas".

e está hablando de unos datos de un teléfono confiscado hace cinco años y resulta que ahora es cuando aparecen

Algo que también piensa el portavoz del PSOE en el Congreso, que al ser preguntado por si cree que el caso judicial procede de una conspiración de Estados Unidos, como ha deslizado Diana Morant, López ha respondido que no es "conspiranoico", pero ha añadido: "Se está hablando de unos datos de un teléfono confiscado hace cinco años y resulta que ahora es cuando aparecen . Que cada uno piense lo que tenga que pensar sobre este hecho".

Además, la ministra de Ciencia afirmó que el dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación y con el que se han hecho unos registros a la casa, a la oficina del presidente, "me parece que no se sostienen. En una democracia nadie tiene derecho a entrar en la casa de nadie de manera prospectiva a ver lo que encuentra", añadió la ministra.

será "capaz de defenderse y de aportar pruebas suficientes

Ambos reiteran su apoyo e insisten en que no hay financiación ilegal en el partido. Respecto a la negativa del expresidente a hablar ante el juez José Luis Calama sobre el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que se incautaron en su despacho, el dirigente socialista ha señalado que Zapatero está "recopilando los datos" para aclarar su procedencia con "documentos que acrediten de dónde proceden". "Es algo muy razonable", ha apuntado.

Preguntado por qué el juez mantiene en el auto que existen indicios de criminalidad tras la declaración del expresidente, López se ha remitido al comunicado enviado por Zapatero y en su confianza en que será "capaz de defenderse y de aportar pruebas suficientes como para evidenciar que no hay nada delictivo en su comportamiento".