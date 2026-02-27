Pilar Gómez considera "un error tremendo" que Feijóo reclamara la vuelta del rey emérito: "Es un debate innecesario"

La petición de Alberto Núñez Feijóo para que Juan Carlos I vuelva tras desclasificarse los documentos del 23F ha reabierto el debate sobre el regreso del rey emérito a España. En tiempo de tertulia en Más de uno, Pilar Gómez cree que se ha generado un "debate innecesario" y califica las palabras de Feijóo como "un error tremendo".

Pilar Gómez considera que "llama la atención" que precisamente un día después de la desclasificación de los archivos del intento de golpe de Estado, en el que "se reivindica el papel de Juan Carlos I" y que ha supuesto "una lectura positiva de la prensa", se genere una discusión que no favorece de nuevo a la Corona.

"El otro debate, el de la vuelta de Juan Carlos I, ponerlo sobre la mesa 24 horas después, me parece un error tremendo. El rey no salió de España por el 23F o porque hubiera dudas de su papel, salió de España porque había tenido una investigación judicial y estaba siendo un elemento negativo para el futuro de la Corona", señala Pilar Gómez, que recuerda que "se acordó" su salida de España entre todas las partes.

Los viajes de Juan Carlos I a España y el futuro de Leonor

Así, no entiende el momento para pedir el regreso del monarca, especialmente cuando ya viaja a nuestro país en más ocasiones y prácticamente sin restricciones: "Viaja a España más de lo que sabemos y Zarzuela siempre traslada que este tipo de viajes y cómo los hace, a residencias privadas y con agenda privada, puede hacerlos todas las veces que quiera. Podría venir aquí y echar las horas que quiera, solo tiene el único problema de que allí tiene la residencia fiscal y tiene que pasar ciertos días".

Por tanto, tilda el debate de "innecesario" y no comprende por qué esa necesidad de "justificar" la vuelta del emérito "por el 23F" y poner así el foco de nuevo en Zarzuela: "Vuelves a poner el foco en Zarzuela, que lleva años trabajando precisamente en garantizar que la futura reina Leonor tenga una imagen creo que buena y que se han ganado a pulso".

Por último, en caso de que Juan Carlos I volviese a España, Pilar Gómez afirma que sabe que, de darse la situación, debe ser con determinadas condiciones: "Si viene aquí, tiene que ser sin residencia oficial, tributar en España y llevar una vida discreta".