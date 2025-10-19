Pedro Sánchez promete reforzar la investigación y los recursos en la lucha contra el cáncer de mama

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido seguir reforzando la investigación y recursos en la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que celebra este domingo, 19 de octubre, su Día Mundial. En un vídeo publicado en 'X', el presidente ha apostado por contar con programas de prevención y cribado "eficaces y ágiles", algo vital para lograr un diagnóstico precoz de esta enfermedad, que sufren cada año 35.000 mujeres en España.

En un vídeo difundido en la red social X, en el que aparece con el lazo rosa que representa la lucha contra el cáncer de mama, el presidente del Gobierno ha recordado que de estos programas de prevención depende la salud de miles de mujeres y se ha comprometido a seguir reforzando la investigación y los recursos: "No estáis solas", ha señalado.

"Cada mujer merece que estemos a la altura"

Sánchez recuerda que son 35.5000 las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama al año en España: "Madres, hermanas, compañeras y sus familias se enfrentan cada día a esta enfermedad. Cada mujer merece que estemos a la altura".

Para ello, ha defendido un mayor inversión en investigación "reforzando el sistema de detección precoz a través de los programas de cribado y también de seguimiento, promoviendo una cultura de prevención que fomente una vida saludable".

Y aunque se ha conseguido que la mortalidad descienda en los últimos años, "el desafío sigue siendo enorme", ha alertado el jefe del Ejecutivo, que ha apostado por una sanidad pública "fuerte", que garantice la atención y todos los medios a las mujeres que padezcan esta enfermedad, "vivan donde vivan".

Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama piden dejar de "romantizar" la enfermedad

Durante la jornada de este domingo, varias mujeres diagnosticadas con esta enfermedad han convocado concentraciones en Madrid, Barcelona, Donostia y Valencia -bajo el lema 'El cáncer de mama no es rosa'- para visibilizar y denunciar la precariedad del sistema público de salud y el "abandono" del cáncer metastásico, así como la exposición a sustancias tóxicas y cancerígenas que nadie regula con la firmeza necesaria. También piden más investigación.

"El cáncer de mama no es rosa. Que en España mueran al año 6.600 mujeres, 550 al mes, 18 al día o una cada 90 minutos, no lo es. Que mi esperanza de vida con 40 años sea de cinco, tampoco. Dejemos de romantizar el cáncer", expresa una de las pacientes de la enfermedad en el comunicado.

Por su parte, la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) exige asimismo que la investigación, la innovación y el diagnóstico temprano sean prioridades del Sistema Nacional de Salud (SNS), al tiempo que insiste en la necesitad de tener programas de detección precoz homogéneos en todas las comunidades autónomas.