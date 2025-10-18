El ministerio de Ciencia ha destinado 76 millones de euros desde 2018 a la investigación del cáncer de mama

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha destinado 76,7 millones de euros desde 2018 a la investigación del cáncer de mama a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CTDI), tal y como ha publicado el ministerio en su página web.

Estos resultados se han presentado un día antes del Día Internacional contra el Cáncer de Mama y la ministra, Diana Morant, ha aprovechado para destacar la importancia de la ciencia, "una de las herramientas más poderosas que tenemos para salvar vidas", así como el "compromiso" del Gobierno de España con la investigación oncológica y el cáncer de mama.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en un informe presentado en febrero avisó de que en 2025, el número de cánceres diagnosticados en España llegará a los 296.103 casos, lo que es un incremento del 3,3% con respecto a 2024, según el informe 'Las cifras del cáncer en España 2025'.

El año pasado se diagnosticaron más de 35.800 nuevos casos

"La inversión en investigación biomédica nos está permitiendo desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico, terapias más personalizadas y tecnologías punteras", ha señalado Morant. El Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), por su parte, informó a principios de año que se diagnosticaron en 2024 alrededor de 35.875 nuevos casos de cáncer de mama.

La mitad de esos 70,6 millones ha servido para financiar 169 proyectos desde el ICSIII de todo tipo: proyectos vinculados a convocatorias de Investigación Clínica Independiente, Proyectos de Investigación en Salud o Proyectos de Medicina Personalizada de Precisión.

La otra mitad del dinero ha ido destinada a proyectos de I+D dirigidos a mejorar la detección temprana, la prevención, el tratamiento y el seguimiento del cáncer de mama. Por ejemplo, destaca el desarrollo de una nueva máquina de micropigmentación de alta precisión para la reconstrucción del complejo areola-pezón o un sistema ciberfísico de detección temprana.

En 2024 murieron 6.513 de cáncer de mama

Por su parte, la Agencia Estatal de Investigación ha destinado 16,2 millones de euros para financiar 77 proyectos en el mismo período de tiempo, que han servido para proyectos como "Unlocking Data Content Of Organ-On-Chips de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, que estudia cómo el entorno tumoral modifica los fenotipos celulares y cómo responden a los tratamientos convencionales".

En cuanto a la AECC, ha avisado del aumento en la incidencia del cáncer de mama en los últimos años, probablemente por causas como el envejecimiento de la población, el sedentarismo o factores de riesgo como el aumento de la obesidad y el uso de terapias hormonales. Se estima que en 2024 murieron 6.513 mujeres, un 15% de todas las muertes por cáncer.