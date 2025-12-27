Pedro Sánchez comparte su playlist de canciones favoritas de 2025: Rosalía, Extremoduro...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido a través de una publicación en su perfil en X, sus canciones favoritas de 2025, una playlist en Spotify de 18 canciones bajo el nombre 'Monstruo 2025', el líder el Ejecutivo ha incluido temas de cantantes como Rosalía, Extremoduro, Guitarricadelafuente o Rusowski.

"2025 ha sido un gran año, también en la música", es el mensaje que acompaña a la playlist, formada por canciones "que siempre me acompañan". La lista es de acceso público y ha sido creada por el propio presidente del Gobierno que aparece en su foto de perfil con una camiseta de radio 3, emisora a la que acudió hace unos meses.

Extremoduro, Rosalía y Guitarricadelafuente

En la lista aparecen tanto artistas nacionales como internacionales y la mayoría de las canciones han sido publicadas este mismo año. La playlist, de una hora y 11 minutos de duración, la encabeza 'One of the Greats' (Uno de los grandes) de la banda británica Florence + The Machine.

La lista la cierra 'Stand By', de Extremoduro, cuyo cantante, Robe Iniesta, murió este pasado mes de diciembre y al que Sánchez definió como "un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás".

Entre medias aparecen canciones de artistas españoles como Rosalía. El líder del Ejecutivo ha incluido el tema 'Berghain', el primer single de Lux, el nuevo disco que el propio Sánchez calificó de "maravilla" en Radio 3 y en X publicó un mensaje para darle la enhorabuena por colocar "a España en la cima de la música mundial".

Otro de los artistas más conocidos del panorama musical actual, Guitarricadelafuente, también aparece en la lista del presidente. Su canción, Babieca!, el disco Spanish Leather se ha colado entre las favoritas. Lo mismo le ha pasado a Rusowski, que este año ha dado el salto con el álbum 'Daisy', y por lo que parece a Pedro Sánchez le ha gustado 'Altagama'.

Otras canciones de la lista

Con un estilo muy variado, en Monstruo aparecen dos canciones de la banda gallega 'Triángulo de Amor Bizarro', 'Fukushima' y 'Seguidores', o 'Todas las cosas buenas', del grupo madrileño Rufus T. Firefly, que el otro día recomendó el presidente en su tiktok, motivo por el cual los madrileños expresaron su sorpresa en X. 'Turnedo', del disco reedición de Iván Ferreiro, también ha ocupado un hueco en la playlist.

'Seein' Stars' de la banda estadounidense Turnstile, 'Crispy skin', de Squid; 'Trouble', de Sharon Van Etten; 'The dream', de Joan As Police Woman; 'Bonnet of pins', de Matt Berninger; 'Dan's boogie', de Destroyer; 'Strange overtones' de David Byrne; 'Columnas', de Repion y 'Hunch of the century', de Maika Makovski, son el resto de canciones añadidas en la 'playlist'.

No es la primera vez que el presidente del Gobierno comparte sus gustos musicales en redes sociales. A principios de diciembre, cuando se publicó el Wrapped de Spotify -unas estadísticas creadas por la propia plataforma que muestran cuáles han sido las canciones y grupos más escuchados de cada persona en el último año-, Sánchez compartió en su tiktok qué le había salido.