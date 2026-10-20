Pedraz da 48 horas al PSOE para que le entregue toda la documentación requerida en el caso de las cloacas

El juez del caso cloacas, Santiago Pedraz, ha dado este martes un ultimatum al PSOE para la entrega de documentación requerida. El magistrado ha dado de plazo 48 horas para el envío de las "relaciones completas" que mantuvo con despachos de abogados, letrados y consultorías entre 2021 y 2025. Todo después de que el partido haya ignorado el requerimiento formulado el pasado 6 de octubre.

En una providencia a la que ha tenido acceso Onda Cero, el magistrado expone que, "visto el tiempo transcurrido desde que se hizo el requerimiento" sin que se haya recibido contestación alguna, se requiere de nuevo al servicio jurídico del PSOE para que, en el plazo de dos días, de respuesta al mandamiento judicial.

Además, el juez solicita una "copia de la documentación" o expediente abierto que permita comprobar los servicios a prestar para conceder la autorización para dicha contratación.

Pedraz urge la entrega de documentación

Fue a principios de octubre cuando el juez acordó este requerimiento tras las declaraciones de la gerente del partido, Ana Fuentes Pacheco, quien descargó toda la responsabilidad de los pagos del partido en Santos Cerdán.

En un informe incorporado a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirmó que la actual gerente del PSOE, que también se encuentra imputada en la causa, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional".

Una de ellas habría sido con el despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, y otra con Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán. Tanto Oliver como Teijelo están siendo investigados en esta causa.

La diligencia se enmarca en la instrucción del 'caso Leire Díez', en la que el juez investiga una presunta trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría sido liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.