Las citas de Cerdán con el fiscal que permitió excarcelar etarras tras el apoyo de Bildu a la investidura de Sánchez: "En calidad de qué"

La Unidad Central Operativa (UCO) ha localizado en las agendas del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán citas relacionadas con el fiscal Carlos García Berro, coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional quien dejó de recurrir los beneficios penitenciarios a presos etarras lo que permitió conceder terceros grados de manera sistemática.

La noticia, que firma José María Olmo y Beatriz Parera en El Confidencial, relaciona este vínculo entre el partido socialista y la Audiencia con las exigencias de Bildu que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023.

Según esta información, el fiscal García Berro dejó de recurrir 13 progresiones a tercer grado consecutivas de miembros de ETA tras el acuerdo PSOE-Bildu que permitió a Sánchez mantenerse en el poder.

En calidad de qué se reunió Santos Cerdán con el fiscal

Tras contar esta noticia en Más de uno, Rafa Latorre se pregunta en calidad de qué se reunió Santos Cerdán con un fiscal de la Audiencia "si no formaba parte de la Administración, otra cosa es que fuera en calidad de negociador socialista".

Se pregunta Latorre si estaba incluida la política penitenciaria en la negociación con Bildu "porque es lo que parece" y señala que "Bildu es el más leal, duradero y discreto socio de Pedro Sánchez.

En este punto recuerda Latorre a los oyentes de Más de uno las declaraciones Arnaldo Otegi en las que decía "tenemos 200 presos en las cárceles, si para que salgan hay que votar los presupuestos los votaremos, así de alto y claro lo decimos". Parece, incide Latorre, que Santos Cerdán era el encargado no sólo de negociar con la izquierda abertzale sino también con el fiscal que tenía que recurrir o no los beneficios penitenciarios a los presos etarras.

El asunto ha sido comentado en la tertulia del programa en la que Rubén Amón ha recordado el "cariño" con el que Bildu trató a Santos Cerdán en la comisión de investigación en el Congreso y añade que "estas informaciones apuntan a las cloacas más nauseabundas del PSOE, y no me refiero a la gestión de las cuentas sino a la gestión de la política".

María Dabán recuerda también que Cerdán pactó el gobierno de María Chivite con el apoyo de Bildu en Navarra y presumió de ello, pero "tampoco nos tiene que extrañar, hay una directora de la Guardia Civil que se reunió con Leire Díez..."

"Aquí había un pacto secreto con Bildu"

Por su parte, Carmen Morodo hace hincapié en que con estas informaciones se cae la explicación del PSOE de que Santos Cerdán "actuaba por libre" en todo lo que tiene que ver con las cloacas. Entiende que eso "se cae por su propio pesa" ya que "Cerdán era el hombre de la máxima confianza y del aparato de PSOE y de Pedro Sánchez". "No creo que haya ninguna decisión de Cerdán que no haya sido puesta en conocimiento del palacio de la Moncloa, aquí había un pacto secreto con Bildu", concluye Morodo.

"Cerdán no es el arquitecto de la investidura sino el albañil"

Por último, Pablo Pombo rememora que Cerdán se vendió a sí mismo como el arquitecto de la investidura, pero nunca lo ha sido "en realidad sólo fue el albañil". En su opinión el arquitecto es Pedro Sánchez y también lo es de las cloacas que se pusieron en marcha durante los días de reflexión del presidente.

Subraya Pombo la labor de los que han contribuido a blanquear a Bildu como "un agente fundamental de los avances que se han producido en nuestro país, pero que no se han visto, que nadie reconoce en su cotidianidad" y pone el énfasis en que "hubo una agenda oculta de la que nunca se informó a los españoles y lo mismo que la hubo en la investidura de 2023, la habría en caso de una nueva investidura de Sánchez tras las próximas elecciones".