La gerente del PSOE declara que seguía las instrucciones de Santos Cerdán al autorizar pagos del 'caso Leire'

El caso 'Leire Díez' continúa avanzando en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha citado este miércoles a declarar a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, ambos investigados dentro de la causa.

Fuentes ha entrado a declarar a primera hora de la mañana y ha concluido poco antes de las 12:30 horas después de que el juez comenzara una investigación sobre su persona por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil. Pedraz apuntó en un auto a la gerente como supuesta cómplice en la trama para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Los informes presentados en la causa por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan que Fuentes pudo haber intervenido en la elaboración de documentos para camuflar pagos como los realizados por Cerdán a la exasesora socialista, Leire Díez.

Fuentes señala como responsable a Santos Cerdán

En su declaración, la gerente del PSOE ha explicado ante el juez Pedraz que seguía órdenes del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en cuanto a la contratación de dos abogados investigados en el caso de la exmilitante Leire Díez.

Fuentes ha explicado que autorizó el pago de facturas a los letrados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver después de que Cerdán validase la prestación de sus servicios.

Asimismo, la gerente del PSOE ha negado haber emitido facturas falsas y ha subrayado que su trabajo se limitaba a la gerencia económica y que no supervisaba los encargos de Santos Cerdán.

Por otro lado, Fuentes ha afirmado no conocer a Díez y ha destacado que la contratación de la exasesora fue idea de Cerdán, quien lo hizo verbalmente meses antes de que la relación laboral se plasmase en "notas de encargo", es decir, el procedimiento interno que sigue el partido socialista. Según la gerente, ni Sánchez, ni el secretario general socialista, ni la Ejecutiva del partido fueron informados de la contratación de Leire.

Oliver asegura que fue Leire Díez quien le contrató

Tras ella, ha declarado uno de esos abogados investigados, Ismael Oliver, quien ha señalado que fue Leire Díez quien le contrató en nombre del PSOE en concepto de asesoría jurídica sobre la comisión parlamentaria sobre la operación Cataluña.

Además, ha señalado que la exmilitante le insinuó que iba a ser el PSOE quien se iba a encargar del pago de la defensa de Koldo García, aunque ha asegurado que nunca cobró por tal trabajo.