Pablo Pombo, sobre el discurso de Sánchez en el Congreso: "Nos hemos encontrado con su versión más narcisista"

Pedro Sánchez ha denunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados "el acoso y derribo" que vienen sufriendo su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David, contra quienes han construido, ha dicho, "acusaciones infundadas" con el objetivo de "debilitar al Gobierno". Y aunque se muestra confiado en la justicia de España, asegura que hay algunas actuaciones que le cuesta "compartir y comprender".

Ante estas afirmaciones, el periodista Pablo Pombo asegura en Por fin que este miércoles los españoles se han encontrado con una de las peores versiones del presidente: "Nos hemos encontrado con la versión más narcisista de Sánchez". Una versión en la que muestra "cero empatía con los españoles", en la que no existen las disculpas y en la que existe el "100% de soberbia hasta el punto de humillar a los socios". Con todo esto, demuestra, por tanto, "ninguna capacidad de asumir su responsabilidad, que es un rasgo muy narcisista". Alguien así, admite Pombo, "tiene tres opciones: dimitir, llamar a las urnas o las dos cosas".

Un Sánchez debilitado

Tanto Pombo como Pilar Velasco coinciden en que el líder del Ejecutivo ha salido del Congreso "más debilitado de lo que entró" por varios factores: "Por las noticias del día, por su discurso y por las réplicas, donde considero que Feijóo le ha zarandeado", asegura el periodista, que no ha dejado pasar la oportunidad de hablar sobre el lenguaje corporal del presidente.

Un narcisista destructivo, alguien absolutamente desencajado

"He visto un episodio de un narcisista destructivo, alguien absolutamente desencajado", asegura. "Una imagen política difícil de tolerar en una situación como la actual, con la legislatura acabada y con la percepción de que la corrupción sistémica en el sanchismo es muy mayoritaria". Insiste, por tanto, en que "la demanda de elecciones" en este punto es "muy mayoritaria", incluso de los propios socialistas, pues según una encuesta de Sociométrica "son más los que quieren elecciones que los que no".

La defensa de la inocencia familiar

En cualquier caso, la posición del líder del Ejecutivo es la misma: se aferra a defender la inocencia de su familia. "Ya lo harán en los tribunales", ha dicho, pues, según asegura, su mujer ha sido objeto de 15 revocaciones totales o parciales por parte de la Audiencia Provincial y media docena de quejas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha culminado con unas medidas cautelares que, a su juicio, "sobrepasan todos los límites de lo razonable".