Morant carga contra Feijóo y avisa que está dibujando un camino "que se parece a gobiernos criminales como el de Hitler"

El debate sobre inmigración, racismo y los pactos entre el Partido Popular y Vox ha elevado de nuevo la tensión política. En ese contexto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha endurecido este martes sus críticas contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de aproximarse a posiciones de la extrema derecha y de construir una alternativa de gobierno que, en su opinión, resulta "cada vez más parecida a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

Las declaraciones se producen en un momento de fuerte confrontación entre el Gobierno y la oposición por las políticas migratorias, la creciente polarización del debate público y el reciente acuerdo presupuestario alcanzado entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana, que ha generado un intenso intercambio de reproches entre ambas formaciones.

Morant vincula el aumento del discurso de odio con la política

Durante una entrevista en TVE, la ministra sostuvo que el incremento de mensajes xenófobos y racistas en las redes sociales no es un fenómeno espontáneo, sino que responde al clima generado por determinados responsables políticos. Morant aseguró que algunos dirigentes están contribuyendo a normalizar discursos de odio y reclamó una condena clara frente a este tipo de comportamientos.

En ese sentido, hizo referencia a los insultos racistas que han recibido varios futbolistas de la selección española, entre ellos Lamine Yamal, y reprochó al Partido Popular que, a su juicio, no haya mostrado una posición suficientemente contundente.

"Me gustaría escuchar a un representante del Partido Popular hacer esa misma condena, porque en estas cuestiones hay que saber en qué bando estás", afirmó.

La dirigente socialista quiso subrayar que el joven internacional español "ha nacido en España y es tan español como Feijóo", reivindicando que la identidad nacional no puede ponerse en cuestión por el origen familiar o el color de la piel.

La comparación con el nazismo centra la polémica

Las declaraciones más contundentes de Morant llegaron al advertir de los riesgos que, según considera, entrañan determinados discursos políticos que diferencian entre ciudadanos en función de su procedencia.

La ministra afirmó que la historia demuestra cómo los mensajes de exclusión pueden terminar derivando en políticas discriminatorias impulsadas desde las instituciones y aseguró que el líder del Partido Popular está trazando una estrategia política que le preocupa profundamente.

"Creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", declaró.

La comparación con el régimen nazi constituye una de las críticas más duras lanzadas hasta ahora por un miembro del Gobierno contra el presidente del PP y previsiblemente alimentará el enfrentamiento político entre Ejecutivo y oposición.

El acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana

Morant también centró parte de sus críticas en el pacto presupuestario suscrito por el Gobierno valenciano, presidido por Carlos Mazón, con Vox. La ministra calificó de "día triste" la incorporación al acuerdo de la denominada "prioridad nacional", una medida que, según denunció, introduce criterios de preferencia para acceder a determinados recursos públicos.

A juicio de la líder socialista valenciana, ese planteamiento transmite un mensaje peligroso a la ciudadanía al establecer diferencias entre personas en función de su origen o condición.

"La sociedad está recibiendo el mensaje de que habrá que ser suficientemente valenciano o suficientemente español para acceder a servicios como la sanidad o la educación", sostuvo.

Morant rechazó además que la presión sobre los servicios públicos pueda atribuirse a la inmigración y defendió que problemas como el cierre de camas hospitalarias responden, en su opinión, a los recortes aplicados por el Ejecutivo autonómico.

Acusa al PP de asumir el discurso de Vox

La ministra aprovechó también para cuestionar la propuesta anunciada por Alberto Núñez Feijóo de modificar la normativa sobre la concesión de la nacionalidad española. Según Morant, esta iniciativa evidencia que el Partido Popular ha incorporado buena parte del discurso político de Vox.

"Se ha descubierto algo que muchos intuíamos: Vox siempre ha estado dentro del PP", afirmó antes de concluir con una de sus acusaciones más contundentes: "El principal partido de la ultraderecha es ya el PP y Alberto Núñez Feijóo".

Un debate marcado por la inmigración y una contundente respuesta del PP

Las declaraciones de Morant llegan en un momento de especial tensión política en torno a la inmigración. En las últimas semanas, el debate se ha intensificado tras diversas propuestas planteadas por PP y Vox sobre el acceso a determinadas prestaciones, el control de fronteras y la reforma de la legislación relativa a la nacionalidad española.

La formación con sede en Génova denunció las palabras de la ministra, alegando que "quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable"

"Diana Morant debe rectificar y pedir perdón por unas declaraciones que solo alimentan la crispación y ofenden a cualquier demócrata", expresaron en su perfil de X.

Mientras el Gobierno sostiene que algunos planteamientos de la oposición alimentan la polarización y los discursos discriminatorios, el Partido Popular defiende que sus propuestas buscan reforzar el control migratorio y garantizar un uso adecuado de los recursos públicos, rechazando las acusaciones de racismo formuladas por el Ejecutivo.