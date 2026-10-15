La matriarca de los Rocho respondió al exmagistrado Sáenz de Tejada que ella no estaba "para dar palos a ningún juez"

Onda Cero ha tenido acceso a la declaración de la matriarca del clan de los Rocho ante la UCO. Fue con ella con quien contactó la supuesta cloaca del PSOE para acosar a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a quien el exmagistrado Sáenz de Tejada le dijo textualmente que "a palos aprende el burro".

Según explica la periodista Eva Llamazares, Sáenz de Tejada le dijo que Biedma era "un puto grano en el culo" y que había que eliminarla, algo que le llamó mucho la atención porque le dijo: "A palos aprende el burro".

El texto de la declaración de Cintia Rocho de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Onda Cero, sostiene que la matriarca del clan de narcos con quien contactó el enviado de Leire Díez respondió que ella no estaba "para dar palos a ningún juez". La periodista explica que, tal y como recoge el informe de la Guardia Civil, ella lo entendió como una propuesta de daño físico y lo rechazó.

Llamazares sostiene que "Rocho ha relatado cómo contactó con Sáenz de Tejada a través de un grupo de Facebook creado contra los jueces de Badajoz". Después, "chateó con una persona que decía ser colaborador de Tejada, exjuez condenado por violencia de género". Fue en ese punto en el que la matriarca dejó de contestar al interlocutor y la llamó directamente el propio exmagistrado.

El seguimiento hasta su domicilio

Asimismo, se ha conocido este jueves que la jueza Biedma ha denunciado ante la Policía Nacional que Sáenz de Tejada la siguió con el coche hasta su domicilio tras declarar en la Audiencia Nacional por estos hechos el pasado 8 de octubre.

La existencia de esta denuncia figura en una providencia del juez Santiago Pedraz, que ha trasladado a las partes la denuncia presentada contra Sáenz de Tejada por la magistrada. En el escrito se incluye el atestado policial, en el que se apunta que Biedma denunció que el seguimiento tuvo lugar el 8 de octubre a las 19:15 horas, cuando ella se desplazaba del aeropuerto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz.

En ese momento, cuando la magistrada iba en su vehículo con sus dos hijas menores de edad, la mayor le avisó de que "un coche de color blanco", del que no pudo aportar la matrícula, se puso "en paralelo" al suyo y que "iba ocupado por el señor Sáenz de Tejada".