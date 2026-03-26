Marta García Aller, sobre la eutanasia de Noelia Castillo: "Hay que separar la parte confesional de la parte legal"

Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia y que ha solicitado la eutanasia a la que se opone su padre, la recibirá este jueves, tal y como confirmó ella misma al programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena3.

Su caso ha generado un gran debate sobre si Noelia tiene derecho a morir o no. En ella asegura que nunca ha tenido la duda de parar el proceso porque "lo tenía muy claro desde el principio" y admite que su familia está en contra de la eutanasia que ha pedido.

"Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. "La felicidad de un padre, de una madre o de una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija", explica en uno de los fragmentos emitidos.

En este sentido, la periodista Marta García Aller ha hecho una reflexión en la tertulia de Más de uno. Cree que hay que separar la parte confesional de la parte legal en este caso, porque la eutanasia "hace años que es legal en España" y, aunque opina que todavía no estamos socialmente acostumbrados a su aplicación, solo un 15% de los españoles se declara en contra de la eutanasia.

"Más del 40% de los españoles se declaran católicos, pero solo el 15% de los españoles está en contra de la eutanasia", argumenta la periodista. "Hoy, con normalidad, los católicos ven la eutanasia como un derecho", dice.

"La fe de su padre le impide tolerar que una persona mayor de edad, y en uso de sus facultades, quiera poner fin a ese sufrimiento", asegura la periodista. Además, cree que las personas no sabemos hacer "rito" de la muerte y las familias no saben cómo acompañar a alguien que quiere recibir la eutanasia.

¿Cómo se acompaña a una persona que elige su muerte?

La periodista habla en Más de uno sobre la dificultad que tiene la familia de cumplir la voluntad de Noelia, pero a la vez enfrentarse al dolor de su despedida. "El caso de Noelia es muy extremo, pero también creo que su conocimiento público ayuda a que tengamos este debate y esta reflexión social de cómo se acompaña a una persona el día de la muerte elegido por ella", reflexiona.