Marlaska asegura que el Gobierno ha reforzado la frontera de Ceuta "con carácter preventivo": "Evaluamos la situación de forma continuada"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha viajado a Ceuta en uno de los momentos más tensos desde que comenzó la crisis migratoria el pasado 30 de julio. Desde la ciudad autónoma ha hablado sobre la posibilidad de una nueva entrada masiva de inmigrantes el 23 de septiembre, día que coincide con las elecciones en Marruecos.

"Hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera de Ceuta como la de Melilla con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil y tres pelotones de la Guardia Civil en ambas ciudades", ha explicado el ministro. Asimismo, ha señalado que están evaluando la situación de manera "continuada" y toda la información de la que disponen "para poder establecer cuál puede ser realmente el estado de esa amenaza".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado en una entrevista en Catalunya Radio que desde el ministerio han activado "mecanismos preventivos" para contrarrestar las convocatorias que circulan por las redes sociales de Marruecos sobre un nuevo cruce irregular a Ceuta el próximo 23 de septiembre.

Si bien, aunque el ministro ha asegurado que no le consta que los mensajes estén "calando" en los ciudadanos, la colaboración con las autoridades marroquíes es "constante": "Para intentar coordinar la frontera común, que es la más compleja del planeta. Es lo que intento hacer, para que Ceuta recupere su normalidad lo antes posible".

Un dispositivo disuasorio

El ministro ha comentado que el objetivo es que haya "un dispositivo disuasorio" que, si es necesario, "se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha", y evitar las imágenes del pasado viernes, del traslado de migrantes de la playa hasta el campamento del puerto. "Estamos hablando con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio", ha señalado.

Además, ha confirmado que habla "prácticamente todos los días" con su homólogo marroquí para que regresen a Marruecos todas las personas que entraron a Ceuta irregularmente: "Sigo hablando con él para que, cuando estén los expedientes, vayan también regresando aquellos que no tengan derecho a protección internacional".

El Gobierno critica a Vivas por no reunirse con Marlaska

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha rechazado reunirse con Marlaska, según han informado fuentes gubernamentales, que le han reprochado que no tenga tiempo para recibirle, pero sí para mantener un encuentro el mismo día con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El ministro, que ha visitado la ciudad autónoma y el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros y distintas unidades de la Policía y de la Guardia Civil, ha intentado reunirse con Vivas, pero este lo ha rechazado, alegando problemas de agenda.

En el Ejecutivo muestran su malestar porque Vivas rechace un encuentro con un integrante del Consejo de Ministros y anteponga una reunión de partido, ya que también se ha visto con el líder del PP Europeo, el alemán Manfred Weber.