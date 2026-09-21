Qué se sabe del llamamiento a otra entrada masiva en Ceuta este miércoles 23 de septiembre: España activa los mecanismos "preventivos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado que desde su Ministerio se han activado mecanismos "preventivos" para contrarrestar las convocatorias que circulan en Marruecos para un nuevo cruce irregular a Ceuta el próximo día 23 de septiembre.

Albares ha asegurado en Catalunya Ràdio que no le consta que estos mensajes estén "calando", pero en cualquier caso se han activado "de manera preventiva" todos los canales para tratar de neutralizar esos llamamientos que circulan en Marruecos, donde "hay campañas de desinformación para intentar manipular a la gente".

Desde los canales de difusión del Ministerio, ha detallado, se están emitiendo mensajes para explicar que "entrar irregularmente en Ceuta y Melilla no da ningún derecho a pasar al continente europeo, ni tampoco a quedarse indefinidamente allí".

Un dispositivo "disuasorio" para impedir avalanchas

"Estamos hablando con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio", ha señalado Albares, que está en constante contacto con las autoridades marroquíes para que haya "un dispositivo disuasorio" que, si es necesario, "se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha" el próximo miércoles.

Albares ha destacado que los mensajes del Ministerio están siendo difundidos en Marruecos: "Hemos encontrado receptividad en la prensa marroquí, a la que hemos solicitado que, por favor, informe de la información veraz que está dando la embajada de España".

"Es ahí donde se está produciendo en estos momento el combate entre la información veraz del Ministerio de Asuntos Exteriores de España contra la desinformación de las mafias que trafican con seres humanos", ha subrayado.

Albares habla "prácticamente todo los días" con su homólogo marroquí para que todas aquellas personas que entraron en Ceuta irregularmente vuelvan a Marruecos: "Sigo hablando con él para que, cuando estén los expedientes, vayan también regresando aquellos que no tengan derecho a protección internacional".

"Preocupado" por la agresión a la diputada de Ceuta Ya!

Por otra parte, Albares ha mostrado su "preocupación" por el "intento de agresión" a la diputada local Julia Alejandra Ferreras, del partido Ceuta Ya! y ha afirmado: "Me preocupa mucho que la desinformación, la manipulación, sobre todo por parte de fuerzas de extrema derecha, exacerbe y lleve a esas situaciones de violencia".

Los incidentes se produjeron a última hora de la tarde de este domingo, cuando varias personas se concentraron en el puerto ceutí ante la supuesta llegada a la ciudad de integrantes del colectivo 'Negu Gorriak/Derecho a Techo', una concentración que derivó en el lanzamiento de huevos y piedras contra al menos un vehículo, perteneciente a la diputada, que pasaba por la zona.