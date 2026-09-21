La 'patrulla ciudadana' que apaliza a migrantes en Ceuta se justifica: "Lo hacemos con quien se lo merece"

La crisis migratoria en Ceuta sigue generando momentos de tensión en la ciudad. Miles de migrantes continúan deambulando en las calles mientras la inseguridad de la población ceutí continua creciendo.

Y mientras la inseguridad va en aumento, la crispación también sigue subiendo. Buena prueba de ello es la actuación en las últimas semanas de una 'patrulla ciudadana' que tiene como misión atacar a los migrantes, según denominan, 'maleantes'.

Sus actuaciones se han difundido por las redes sociales, donde aparecen tomándose la justicia por su mano ante la tensión que existe en la ciudad tras su llegada.

Aseguran "defender" a la ciudadanía

La patrulla ciudadana está compuesta por más de veinte personas, todas ellas armadas, encapuchadas y listas para salir a defender la ciudad. Según cuentan en una entrevista para La Sexta, su propósito es salir a la calle para detectar a aquellos migrantes que no hacen el bien.

"Aunque los mates a palos, la gente sigue en pie". Aquí todos los días se derrama sangre y entre ellos mismos, por eso tenemos que actuar", han defendido en la entrevista en exclusiva.

Sin embargo, sus actuaciones son muy controversiales. Y es que tal y como aseguran, primero les dan una paliza y luego llaman a la Policía. "Hacemos lo que ellos no hacen", sostienen.

Los agentes les dan las gracias

Más allá de sus actuaciones, lo más sorprendente es la reacción de los agentes. Según declaran, estos propios agentes "les dan las gracias", al tiempo que muchos optan por hacer la vista gorda tras sus palizas.

"A veces les decimos que son peleas entre ellos para no mancharnos las manos", reconocen. Aún así, esta patrulla asegura que tan solo ejerce la violencia contra aquellos que consideran "maleantes".

"No somos mala gente, lo hacemos con quien se lo merece", afirman, señalando que son los propios migrantes los que "confiesan sus propios crímenes". Su objetivo no es otro que recuperar la seguridad que estos migrantes les han quitado.

Protección a aquellos más vulnerables

Aunque la mayoría de sus actuaciones incluyen la violencia, este grupo de personas asegura que no todo es "atacar". Y es que otros migrantes son protegidos por esta patrulla debido a sus circunstancias.

En este caso, aquellos que han llegado a Ceuta para trabajar y ganarse la vida o aquellas mujeres que han sufrido violencia machista en Marruecos son algunas de las personas que quedan bajo su protección.