Un menor marroquí viaja más de 100 kilómetros oculto en el bajo del autobús del Real Valladolid tras el partido en Ceuta

Los jugadores del Real Valladolid vivieron un momento de 'película' durante el trayecto de vuelta a la Península tras el partido ante el AD Ceuta, el cual acabó en empate (1-1) en el estadio Alfonso Murube de Ceuta. Un menor marroquí de 17 años se coló en los bajos del autobús de los pucelanos antes de llegar a Algeciras, un autobús que previamente había sido revisado por perros de la Guardia Civil pero que no lograron detectar la presencia del joven y que realizó la travesía encajado en el vehículo.

Tras más de 100 kilómetros y después de haber cruzado a la Península, hallaron al joven por un grito de 'socorro' a la altura del municipio de Jerez de la Frontera, donde el conductor del vehículo del club blanquivioleta fue obligado a detener el autobús. El individuo, se escondió en los ejes del autobús y, pese al susto, el marroquí está bien aunque con algunas magulladuras.

Atención tras los gritos de auxilio

Tras descubrir al polizón y haber puesto su vida en riesgo, tuvieron que recurrir a un intérprete, ya que el joven no hablaba ni español ni inglés. El club contactó de urgencia con la Guardia Civil y una ambulancia para que atendieran al joven. Finalmente, las autoridades se hicieron cargo de su custodia y el Real Valladolid pudo reanudar su viaje de vuelta a la ciudad vallisoletana sin incidentes.