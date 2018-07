Maillo, sobre la moción de censura: "A Sánchez sólo le falta ir a Berlín a ver a Puigdemont"

El coordinador general del PP defiende que a Mariano Rajoy "no se lo han puesto fácil" durante la legislatura a pesar de que en las dos elecciones generales "los españoles dieron mayoría al PP" y critica que personas como Toni Cantó, que "falsificaron su curriculum", intenten darle lecciones al partido. "No ha sido fácil, pero tenemos el apoyo de la mayoría de los españoles", ha subrayado el político popular en una entrevista en Espejo Público.

En opinión del coordinador general del PP, existe una "sobreexcitación en la política española y una exageración en la interpretación de la sentencia de la Gürtel que nos ha llevado a poner España patas arriba", aunque acusa de esto último al PSOE tras la presentación de la moción de censura. En este sentido, critica que los socialistas no han negociado "absolutamente con nadie" y les da igual quién les apoye. Además, considera que "parece que el único objetivo de Pedro Sánchez es ser presidente para poder ser expresidente". "A Pedro Sánchez sólo le falta ir a Berlín a ver a Puigdemont", ha ironizado el político, que cree que el socialista "ha traicionado España y no es de fiar como político".

En cualquier caso, Maillo cree que "no va a tener mucho éxito", aunque la opción "de los independentistas y de Bildu" sigue abierta porque no se sabe qué hará el PNV. "Se ha presentado la moción solamente para que Pedro Sánchez vaya al Parlamento porque no tiene escaño", ha criticado, y cree que el PP va a salir "con fortaleza" del debate parlamentario.

"Rajoy no va a dimitir"

Asimismo, señala que, dentro del partido, Mariano Rajoy sigue teniendo el apoyo de sus compañeros y barones, como se "demostrará" en el próximo Comité Ejecutivo. Del mismo modo, descarta que el presidente vaya a dimitir antes de la celebración del debate con motivo de la moción de censura: "Rajoy no va a dimir".

En cuanto a los sondeos, que dan menos escaños al PP, Maillo señala "que hacer ahora encuestas tiene muy poco valor".