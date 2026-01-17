Julia Otero, sobre Julio Iglesias: "Tener todo el dinero, el poder y el éxito no exime a nadie de ser un miserable"

"Teníamos Groenlandia, coleando Venezuela, Irán aplastando a sus jóvenes, pero lo de este anciano, retirado en su paraíso, obligando a jóvenes de 20 años a las actividades más repugnantes, ha cambiado el rumbo de la conversación pública". Así de tajante se ha mostrado Julia Otero en su reflexión inicial tras conocerse esta semana las denuncias por agresiones sexuales que han hecho dos extrabajadoras de Julio Iglesias y que han destapado una investigación conjunta entre 'Eldiario.es' y 'Univisión'.

"El habitante más ilustre" de Punta Cana

Para Julia, el "habitante más ilustre" de Punta Cana "tal vez lleve una semana sin conciliar el sueño" porque "la penitencia siempre llega antes que la sentencia, si es que llega". Citando una de sus canciones, "Hey, no vayas presumiendo por ahí", la presentadora critica que el cantante se vanagloriase de haber metido en su cama a más de tres mil mujeres, "como quien cuenta perdices abatidas en cacerías, propias de un depredador sexual".

Y se ha mostrado clara al señalar que "tener todo el dinero, el poder y el éxito no exime a nadie de ser un miserable". Ha explicado que será la Justicia la que se encargue de dirimir en qué grado lo ha sido o no "el artista más universal que tenemos", refiriéndose a las palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo sobre él en sus redes sociales "para disculparle": "Como si eso le hiciera inmune a cualquier Código Penal".

"Hay que esperar a la verdad judicial"

"Todo está aún muy fresco. La Fiscalía está analizando, viendo qué tribunal es competente. Hay que esperar a la verdad judicial que llegará con la sentencia", continúa Julia.

Y asegura que, "aunque esta investigación no formaba parte de las previsiones de esta semana, muy centradas en la política internacional de Donald Trump y las protestas en Irán, "lo de este anciano retirado en su paraíso obligando a jóvenes de 20 años a actividades de lo más repugnante, ha cambiado el rumbo de la conversación pública".