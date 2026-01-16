Julio Iglesias niega las acusaciones de agresión sexual en un comunicado: "Me causan tristeza, nunca había sentido tanta maldad"

Julio Iglesias rompe su silencio. El cantante ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que niega las acusaciones de agresión sexual que han hecho dos extrabajadoras de sus residencias en República Dominicana, Punta Cana, y Bahamas.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza.

Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave.

No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

Su entorno niega los hechos

Las primeras declaraciones de Iglesias tras destaparse los presuntos abusos se produjeron en la revista ¡HOLA!, a la que respondía el jueves diciendo que estaba preparando su defensa y que todo se iba a "aclarar", que quería llegar al fondo de la cuestión y que no quedase ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido.

Dos extrabajadoras acusan a Iglesias: "Normalizaba el maltrato"

Dos extrabajadores de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agredirlas sexualmente en el periodo en el que desarrollaban su jornada laboral en el lugar, allá por 2021. Se trata de una empleada del servicio doméstico y de una fisioterapeuta, según un reportaje publicado por eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

"Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, una esclava", relata una de las exempleadas en el reportaje, en el que asegura que se producían encuentros sexuales con la participación de otra trabajadora superior en la jerarquía establecida en dichas mansiones. La extrabajadora cuenta que Iglesias la penetraba con los dedos, mientras que la otra señala que el artista se acercaba sin previo aviso y tocaba sus pechos: "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones".

"Hay que llamarla casita del terror porque es una cosa horrible"

Las denuncias sitúan los hechos en 2021. Concretamente, en las mansiones de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana, en Punta Cana, y en Bahamas, en Lyford Cay. Es allí donde las dos extrabajadoras cuentan que se llega a "normalizar el maltrato" por parte de Julio Iglesias, al que describen como "una persona muy controladora". "A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible", afirman, al mismo tiempo que dicen que Iglesias utiliza el "miedo" como presión hacia ellas: "Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida".

Sin contrato por escrito y con jornadas laborales que se alargaban hasta las 16 horas, el cantante prometía una oportunidad que después se tornaba en pesadilla, según las dos exempleadas. "Caí en una depresión muy fuerte y me di cuenta de que no quería estar ahí", sostiene una de ellas, que también asegura que se les solicitaba fotografías de cara y cuerpo entero, y que, si eran contratadas, recibían preguntas de índole sexual del propio Julio Iglesias, como "¿te gustan las mujeres?", "¿te gustan los tríos?", "¿te has operado los pechos?". A aquello seguían tocamientos y presiones constantes, a lo que, si no accedían, recibían insultos.