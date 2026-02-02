El juez rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico a través de sus vínculos con Maduro

La Audiencia Nacional ha inadmitido este lunes la querella contra el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que había interpuesto la asociación Hazte Oír para que se investigara su presunta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El juez Antonio Piña, ha considerado que no existen indicios criminales contra el ex presidente y ha criticado que Hazte Oír no aporte "elementos probatorios que vayan más allá de las informaciones periodísticas o de las conclusiones que puedan obtenerse en base a ellas".

"No se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan entidad suficiente para la apertura de un proceso penal", explica en su escrito el juez Piña que afirma, además, que no "puede sostenerse que la colaboración con el Gobierno de Venezuela que en determinados ámbitos haya podido tener Zapatero sea suficiente para considerar que ayudaba de forma consciente al sostenimiento de una organización criminal".

La Fiscalía Antidroga ya remitió un informe al juez en el que pidió que desestimara la querella considerando que en la misma no se detallaban indicios delictivos contra Zapatero.

En el informe, aseguraban que los hechos recogidos en la querella "no son susceptibles de calificarse como delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico" y también criticaban que estuvieran basados "únicamente en informaciones periodísticas, lo que es insuficiente para incoar una investigación judicial".

La denuncia de Hazte Oír

Hazte Oír apuntaba en su querella contra Zapatero a que el ex presidente habría cometido delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y pidió a la Audiencia Nacional que le retirara el pasaporte, le prohibiera salir de España y le obligara a comparecer ante el juzgado cada siete días.

La asociación aseguró en su denuncia que Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro".

"Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final", decía su denuncia en relación a la acusación formal por tráfico de drogas en Estados Unidos contra Maduro y otros altos cargos del régimen venezolano, entre los que no se encuentra Zapatero.