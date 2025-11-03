El juez propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por los contratos de mascarillas en la pandemia

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El magistrado ha dictado este lunes un auto de pase a procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, al apreciar indicios sólidos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En su auto de 47 páginas, Puente detalla los indicios de delito contra los tres investigados por la rama principal del caso Koldo. El magistrado sostiene que existió un "concierto de voluntades entre los investigados", quienes, "aprovechando el cargo" de Ábalos en el Gobierno, "convinieron que podrían favorecer la contratación pública de ciertas empresas introducidas por Aldama a cambio del correspondiente beneficio económico".

Según el instructor, los tres actuaron de manera coordinada para beneficiar a empresas concretas en los contratos de compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia.

El auto no implica una condena, sino la constatación de que existen indicios suficientes para que los acusados sean juzgados por los presuntos delitos cometidos.

Con el auto de procedimiento abreviado, el juez concluye la instrucción y deja el caso listo para juicio. A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones deberán decidir si presentan escrito de acusación o si solicitan el archivo para alguno de los investigados. Si se mantiene la acusación, el Supremo abrirá juicio oral al exministro y a sus dos presuntos colaboradores, dada la condición de aforado de Ábalos.

Es un nuevo golpe político para el PSOE, ya que afecta a una de las figuras más cercanas al presidente Pedro Sánchez durante la pasada legislatura.

El caso Koldo surgió a raíz de una investigación sobre la supuesta red de comisiones ilegales articulada desde el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. La trama habría utilizado la influencia del entonces ministro y la intermediación de su asesor, Koldo García, para adjudicar contratos millonarios a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama.

