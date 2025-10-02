El juez Peinado inicia el cauce de un juicio con jurado a Begoña Gómez también por tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida

El juez Juan Carlos Peinado también ha acordado que la causa principal en la que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, sea juzgada por un jurado popular, y la ha citado el próximo lunes.

Como hizo hace unas semanas con la pieza separada, centrada en un presunto delito de malversación, el juez ahora ha decidido que el procedimiento principal discurra por los trámites de la ley del jurado, según el auto dictado este jueves.

El instructor ha adoptado la misma decisión respecto a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés y cita a los tres el próximo 6 de octubre a las 17:30. En su auto les hace saber que "deberán comparecer necesariamente asistidos de su letrado".

El juez adopta esta decisión apenas cinco días después de que el pasado sábado celebrase la vista prevista en la ley para concretar la imputación de los investigados en la pieza relativa a la presunta malversación, una comparecencia a la que no asistieron Begoña Gómez ni el resto de imputados al considerar sus defensas, en base a una circular de Fiscalía, que con la presencia de los abogados es suficiente

En aquel auto se acordó la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Esta decisión se tomó en el marco de la pieza separada sobre malversación en la que el magistrado investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez.

El tráfico de influencias, clave para que Begoña Gómez pueda ser juzgada por un jurado

El delito de tráfico de influencias que el juez Juan Carlos Peinado imputa a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, es clave para poder determinar que en caso de un eventual juicio sea juzgada por jurado popular.

En su auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid atribuye a la esposa del presidente los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo, cuya competencia, dice, corresponde al Tribunal del Jurado.

Pero de entre todos estos delitos, es el de tráfico de influencias el que abre la puerta a que se la pueda juzgar con un jurado popular.

El artículo 1 de la Ley del Jurado enumera lo delitos en los que tendrá competencia para su enjuiciamiento y, entre ellos, cita el de tráfico de influencias, como ocurre con el de malversación de caudales públicos, que hace una semana abrió la puerta también al juez a que Gómez pueda ser enjuiciada por este delito ante un tribunal del jurado.