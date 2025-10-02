El acta del interrogatorio a Begoña Gómez evidencia sus contradicciones sobre la ayuda de la asesora: "muy excepcional" y "esporádica"

El cotejo del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el acta de la declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, que instruye su causa, a la que ha tenido acceso Onda cero, deja en evidencia las contradicciones de la mujer del presidente que calificó la ayuda de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez de "muy excepcional".

Begoña Gómez dijo en esta declaración que le solicitó enviar algún mensaje de una manera "muy esporádica" y "por la relación de confianza" que existía entre ambas. Esto se contradice con el informe de la UCO que sitúa a la asesora a sueldo de Moncloa como la remitente de casi una veintena de correos y la destinataria de decenas de emails.

Además de figurar frecuentemente en copia, el informe demuestra que en muchos caso era Álvarez y no Gómez era la interlocutora de la Universidad Complutense.

El informe sobre los correos revelaba una intervención directa Álvarez

El lunes pasado se conocía el informe de la UCO sobre los 121 correos del exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio con Cristina Álvarez refleja una intervención directa de la asesora de Moncloa en las gestiones de la cátedra de Begoña Gómez y en los procesos para la financiación de las empresas patrocinadoras.

Se trata de correos intercambiados entre el 16 de abril de 2021 y el 12 de junio de 2024 que tratan "fundamentalmente de asuntos vinculados a la cátedra" de Transformación Social Competitiva que la esposa del presidente codirigía en la Complutense y otros relativos a la relación "genérica y eminentemente administrativa" que mantuvo con este centro.

La UCO destacó, entre otras comunicaciones, una en la que la asesora de Moncloa envía un correo desde la cuenta oficial de Begoña Gómez, pero firmando en el cuerpo como "Cristina A".

En otro de ellos, en el que aparecía Begoña Gómez como destinataria y que habla de una adenda relativa a la fundación ONCE, Álvarez solicita a una empleada de la UCM que revise el documento para que ella misma "pueda hacérsela llegar para que pueda firmar la Universidad, Reale y Fundación La Caixa".

Otro ejemplo es cuando Álvarez hace de intermediaria entre Google, que colaboró en la plataforma de la cátedra, y la Complutense. Buscó una persona de contacto entre ambas entidades y envió al vicerrector un escrito para pedir una colaboración anual de 40.000 euros a esta empresa tecnológica, que después este habría enviado a la compañía, en una carta en papel y con su firma.

Una asistente en Moncloa

Begoña Gómez explicó en su declaración que se le informó en Moncloa de que "tenía que designar a una persona para que hiciera las funciones de asistente y le llevara la agenda, al igual que la habían tenido las anteriores esposas de presidentes.

Una vez nombrada, explicó Gómez, Álvarez llevaba su agenda institucional y era "conocedora de su agenda personal para coordinar las actividades" y que tenía "tenía acceso a su correo" para poder realizar estas funciones.

Las gestiones relacionadas con la cátedra tendrían que ver con la agenda personal de la esposa del presidente y no la oficial y por eso se está investigando como un supuesto caso de malversación.