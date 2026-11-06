El juez cita a la matriarca del clan del Los Rochos a la que el enviado de Leire encargó supuestamente eliminar a la jueza Biedma

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez ha citado como testigo el próximo 24 de noviembre a Cintia Rocho, supuestamente vinculada a un presunto clan de narcotráfico de Badajoz a la que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada habría hablado de "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En una providencia, el magistrado acuerda esta citación el mencionado día, en la recta final de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, a partir de las 10.15 horas de la mañana.

El nombre de Cintia Rocho, apodada como 'La Celsa', se conoció a raíz de su declaración como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que, según un informe que recoge su testimonio, señaló que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según su relato, era "causarle daño físico".

Sáenz de Tejada está siendo investigado por su presunta vinculación con la trama del 'caso Leire Díez', en el que Pedraz investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría sido dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado por la exmilitante socialista Leire Díez.

Según la jueza de Badajoz, esta integrante del clan de Los Rocho debe aclarar "las circunstancias concretas de dicha llamada", puesto que la UCO de la Guardia Civil señaló en uno de esos informes que esta comunicación se produjo.

Además, solicita al instructor del 'caso Leire' que reclame a la Policía Nacional de Badajoz el atestado en el que identifica al titular del perfil de Facebook "José García Fernández", que contactó con Cintia Rocho. Según el escrito, este usuario aparece junto a Sáenz de Tejada en un vídeo publicado en el canal del exjuez el 1 de junio de 2025.

Tal y como destacó Biedma, los mensajes señalados coinciden con la fase álgida de la instrucción contra el hermano del Gobierno. El grupo de WhatsApp estaba conformado por Leire Díez, el abogado Javier Pérez Dolset, el empresario Joaquín Parra y Sáenz de Tejada.

En uno de esos intercambios, el exjuez planteó la necesidad de definir una estrategia. Leire respondió que ya tenían una y que llevaba meses en marcha, una operación que, según los mensajes incorporados a la causa, iba "mucho más allá de acciones en medios". Según la UCO, el grupo y las conversaciones forman parte de las supuestas maniobras para interferir o condicionar el procedimiento judicial.